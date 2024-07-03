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冷氣吹27、28度一堆人嫌熱！內行「遙控按1鈕」涼翻：日本人教的

▲夏天的可怕高溫相信最近大家都已經感受到，家戶的冷氣也早已經打開爽吹，但怎麼吹又涼又省電也是學問！（圖/記者張嘉哲攝）
▲夏天的可怕高溫相信最近大家都已經感受到，家戶的冷氣也早已經打開爽吹，但怎麼吹又涼又省電也是學問！（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

夏天的可怕高溫相信最近大家都已經感受到，家戶的冷氣也早已經打開爽吹，然而怎麼吹得舒適又省電，是不少人近日關注的焦點。在過往，是否許多人都被教導冷氣要開27度、28度才能達到真正的省電，但是又覺得這樣溫度太高呢？然而過去就有日本綜藝節目曾經實測過，這樣的問題其實可以靠遙控器的「增加風量」按鈕輕鬆解決，完全不需要調低溫度哦！

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一名網友在PTT貼文指出「講真的很多人都說冷氣要吹27度、28度，外面就熱到不行，室內根本完全沒有多涼，有時候躺在床上還覺得有點熱，想問大家冷氣是真的都吹27度、28度？還是花錢給他吹下去啊？」

▲大家普遍都認為冷氣機的「除濕功能」很耗電，但達人直言，在適當的時間開啟冷氣除濕功能，反而比較省電。（圖／記者徐銘穗攝）
▲有網友發文困惑，不少人吹冷氣都開27度、28度，難道真的不會熱嗎？（圖／記者徐銘穗攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「吹28度乾脆不要吹...就吹電風扇就好了」、「起碼要開到26度吧...28度真的才是浪費電吧？」、「我不知道那是怎麼樣的感受，我家都是25度基本盤」、「26度就夠了，28度壓縮機根本沒在動吧」、「很多人愛吹28度，真的看不懂，不會覺得很熱嗎？」

 日本節目實測證實！遙控器「增加風量」比調低溫度更快冷

事實上，過去日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》就進行一項實驗，首先將節目工作人員分為兩組，然後同時進入攝氏36度的房間內，結果第一組工作人員進去房間後，立刻把冷氣調到18度，接著開始觀察工作人員體溫的變化，最後發現測試者體溫開始大幅度下降大約是7分鐘。

而第二組工作人員進到房間之後，則是採取不同策略，將冷氣打開28度，但是多了一個步驟，則是按下冷氣遙控器的「增加風量」，並且調到最高，結果工作人員在短短2分鐘的時間就有明顯的下降，這證實「冷氣調整到低溫並不是讓室內最快降溫的辦法。」

▲日本節目實測在36度的房間內開啟冷氣18度與28度人體的降溫速度。（圖／日本人の3割しか知らないこと）
▲日本節目實測在36度的房間內開啟冷氣18度與28度人體的降溫速度。（圖／日本人の3割しか知らないこと）
吹冷氣「調低溫度」只會狂噴電！吹對方法夏天涼翻又省錢

而該節目的專家也解釋其原理，表示是因為「冷空氣會向低處匯集，而熱空氣會上升，如果調高冷氣風量的話，會使冷空氣在房間產生對流效果，而如果是將冷氣開到18度，空間溫度要達到18度需要耗費更多電力且效果不好。」簡單來說，這就跟你冷氣開28度，但是立刻打開電風扇讓冷空氣有循環的效果是一樣的，有助於冷房效果，很快就會感到涼爽。

過去台電粉絲團也有發文表示，冷氣剛打開時是最耗電的時刻，壓縮機為了達到設定溫度會高功率運轉，此時若把溫度調得太低，反而會提升耗電量，但如果想要冷氣迅速降溫，那麼可以把冷氣設定在26度至28度，接著開啟電風扇以及風量自動模式，就可以幫助室內空氣對流，提高冷氣冷房效果！這說法和日本綜藝節目實驗說法不謀而合，如果習慣吹低溫冷氣的民眾，不妨試試看這個妙招哦！

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▲記得打開冷氣後可以設定「風量自動模式」或者「加大風量」，並且搭配電風扇，如此就能快速讓空間降溫！比調低溫度更有效。（圖/台電粉絲團）

冷氣遙控器「神級按鈕」公開！室內變舒適又省電　眾人按過回不去

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