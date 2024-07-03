冷氣吹27、28度一堆人嫌熱！內行「遙控按1鈕」涼翻：日本人教的

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貼文一出，不少網友紛紛回應「吹28度乾脆不要吹...就吹電風扇就好了」、「起碼要開到26度吧...28度真的才是浪費電吧？」、「我不知道那是怎麼樣的感受，我家都是25度基本盤」、「26度就夠了，28度壓縮機根本沒在動吧」、「很多人愛吹28度，真的看不懂，不會覺得很熱嗎？」
日本節目實測證實！遙控器「增加風量」比調低溫度更快冷
事實上，過去日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》就進行一項實驗，首先將節目工作人員分為兩組，然後同時進入攝氏36度的房間內，結果第一組工作人員進去房間後，立刻把冷氣調到18度，接著開始觀察工作人員體溫的變化，最後發現測試者體溫開始大幅度下降大約是7分鐘。
而第二組工作人員進到房間之後，則是採取不同策略，將冷氣打開28度，但是多了一個步驟，則是按下冷氣遙控器的「增加風量」，並且調到最高，結果工作人員在短短2分鐘的時間就有明顯的下降，這證實「冷氣調整到低溫並不是讓室內最快降溫的辦法。」
吹冷氣「調低溫度」只會狂噴電！吹對方法夏天涼翻又省錢
而該節目的專家也解釋其原理，表示是因為「冷空氣會向低處匯集，而熱空氣會上升，如果調高冷氣風量的話，會使冷空氣在房間產生對流效果，而如果是將冷氣開到18度，空間溫度要達到18度需要耗費更多電力且效果不好。」簡單來說，這就跟你冷氣開28度，但是立刻打開電風扇讓冷空氣有循環的效果是一樣的，有助於冷房效果，很快就會感到涼爽。
過去台電粉絲團也有發文表示，冷氣剛打開時是最耗電的時刻，壓縮機為了達到設定溫度會高功率運轉，此時若把溫度調得太低，反而會提升耗電量，但如果想要冷氣迅速降溫，那麼可以把冷氣設定在26度至28度，接著開啟電風扇以及風量自動模式，就可以幫助室內空氣對流，提高冷氣冷房效果！這說法和日本綜藝節目實驗說法不謀而合，如果習慣吹低溫冷氣的民眾，不妨試試看這個妙招哦！