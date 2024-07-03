Sandy懷孕7個月！驚傳生產完火速扛金鐘主持棒 三立回應：有聯繫
金鐘獎將在10月盛大登場，傳出主辦單位三立電視目前已有屬意的主持人選，其中一天綜藝類會由Sandy吳姍儒主持，戲劇類的部分則是由視帝姚淳耀擔下大任。Sandy吳姍儒目前懷孕七個月，據悉在獲邀時一口答應，可能將挑戰在產後一個月主持大場面，對此，三立也回應：「有聯繫。」
記者吳昕蓓／台北報導
Sandy出道以來活躍在綜藝界，曾主持過《36題愛上你》、《全員請上車》等知名節目，和爸爸吳宗憲合作的《小明星大跟班》更是還在熱播中，她截至目前已經拿下三座金鐘主持人獎座，主持功力有目共睹，這次傳出她將在產後一個月就扛下重擔，需要兼顧體態與主持表現，到時她將面臨巨大壓力。
另一方面，演員出身的姚淳耀在戲劇表現亮眼，擁有《鏡子森林》、《我願意》、《模仿犯》等作品，事實上，他過去曾主持過節目《在台灣的故事》，因此拿下行腳節目主持人獎，近來還代班旅遊實境節目《演員們的旅行》，台風穩健、口條清晰，首次接下金鐘獎主持棒，令人期待他的表現。
《NOWnews今日新聞》記者稍早確認，三立電視表示金鐘獎主持人選尚未確定：「有聯繫，一切以官方公布為主。」