南海衝突再起！中菲分歧加劇　專家分析：正避免戰爭

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菲律賓軍隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）6月29日表示，國家面臨挑戰，有必要加強後備力量，「為任何可能發生的情況做好準備」，但他否認媒體報導指這些展示兵力的「秀肌肉舉動」是為應對與中國加劇的敵對行動所做的準備，他指出馬尼拉正在盡一切努力避免戰爭。
在菲律賓的地緣政治分析師兼菲律賓－中東研究協會（PMESA）南亞及東南亞研究主任唐·麥克萊恩·吉爾(Don McLain Gill)認為，中國持續引起海域衝突之目有幾個原因。他向美國之音指出，中國正在試圖透過挑戰馬尼拉維護主權的決心，並不斷測試菲國與盟友之間的合作，以此迫使菲律賓屈服於北京，讓出菲國在西菲律賓海的利益。他表示中國很可能會將6月17日的挑釁行為常態化，中菲將陷入僵局。
印太軍事專家兼台灣開南大學國家與區域發展研究中心主任陳文甲在接受美國之音採訪時表示，中菲兩國在主權爭議上向來不願意輕易讓步，因為中菲的紛爭涉及國家主權、民族自尊、戰略利益以及經濟資源等。他認為畢竟中菲兩國都需要維持穩定的經濟發展，戰爭會對雙方經濟造成嚴重打擊，因此儘管最近南中國海局勢緊張，引發全面戰爭的可能性相對較低。
陳文甲說：「中國作為全球第二大經濟體，不願因戰爭而破壞其經濟發展大局。而菲律賓則在軍事上處於劣勢，不願冒險挑起大規模戰爭。」學者認為近期的衝突將會讓中菲雙方更堅定各自的立場，增加談判的難度。