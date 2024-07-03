日本髮型師撿屍還偷拍！遭判鞭刑20下　新加坡女大生慘遭魔手

南海衝突再起！中菲分歧加劇　專家分析：正避免戰爭

▲我國澎湖漁船遭中國海警扣押，而菲律賓船艦也曾在南海民主礁附近遭中國海警船攻擊受損。（圖／菲律賓海巡隊）
▲我國澎湖漁船遭中國海警扣押，而菲律賓船艦也曾在南海民主礁附近遭中國海警船攻擊受損。（圖／菲律賓海巡隊）

國際中心賴正琳／綜合報導

我國澎湖漁船日前遭中國海警扣押，並非中國首次出現蠻橫行為，此前菲律賓船艦曾在南海民主礁附近遭中國海警船攻擊受損，菲律賓和中國的南海分歧也日漸激烈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國安人士今（3）日表示，中國近期在東海、南海及金馬周邊水域，確實多有類似強勢作為，與過去不同，引發國際各方關注與爭議。根據《美國之音》，中國與菲律賓近來屢在南中國海仁愛暗沙附近爆發衝突，被形容為恐發生戰爭的熱點之一。根據菲律賓軍方近期公佈的一段影片顯示，中國海警和菲律賓軍方船隻在6月17號發生激烈衝撞，雙方互相指責是挑起爭端的一方。馬尼拉指責中國船隻衝撞菲律賓船隻，並且「登船搶奪武器」；中方則反指菲律賓船隻故意危險接近中方正常航行船隻。

菲律賓軍隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）6月29日表示，國家面臨挑戰，有必要加強後備力量，「為任何可能發生的情況做好準備」，但他否認媒體報導指這些展示兵力的「秀肌肉舉動」是為應對與中國加劇的敵對行動所做的準備，他指出馬尼拉正在盡一切努力避免戰爭。

在菲律賓的地緣政治分析師兼菲律賓－中東研究協會（PMESA）南亞及東南亞研究主任唐·麥克萊恩·吉爾(Don McLain Gill)認為，中國持續引起海域衝突之目有幾個原因。他向美國之音指出，中國正在試圖透過挑戰馬尼拉維護主權的決心，並不斷測試菲國與盟友之間的合作，以此迫使菲律賓屈服於北京，讓出菲國在西菲律賓海的利益。他表示中國很可能會將6月17日的挑釁行為常態化，中菲將陷入僵局。

印太軍事專家兼台灣開南大學國家與區域發展研究中心主任陳文甲在接受美國之音採訪時表示，中菲兩國在主權爭議上向來不願意輕易讓步，因為中菲的紛爭涉及國家主權、民族自尊、戰略利益以及經濟資源等。他認為畢竟中菲兩國都需要維持穩定的經濟發展，戰爭會對雙方經濟造成嚴重打擊，因此儘管最近南中國海局勢緊張，引發全面戰爭的可能性相對較低。

陳文甲說：「中國作為全球第二大經濟體，不願因戰爭而破壞其經濟發展大局。而菲律賓則在軍事上處於劣勢，不願冒險挑起大規模戰爭。」學者認為近期的衝突將會讓中菲雙方更堅定各自的立場，增加談判的難度。

中國人1週2度遇劫！留學生紐西蘭被打　企業高管菲律賓出差被撕票

澎湖漁船遭中國海警強押帶走！港媒恫嚇：這只是剛開始

中國威脅異議人士踢鐵板　法國驅逐2國安部間諜

前50名有上榜！越捷航空再度入選越南《富比士》　台灣新航線開賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代