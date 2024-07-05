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背痛一查竟發現胰臟囊腫！原本連脾臟都要摘掉　靠「這手術」保住

▲44歲女性患者因上背痠痛，到骨科檢查發現胰臟囊腫。（示意圖／取自pexels）
▲44歲女性患者因上背痠痛，到骨科檢查發現胰臟囊腫。（示意圖／取自pexels）

家庭消費中心／綜合報導

44歲黃小姐日前因上背痠痛到骨科診所就醫，發現左上腹有鈣化腫瘤，轉診至大醫院，證實胰臟末端有2.5公分的胰臟囊腫，合併局部發炎及囊腫鈣化，為此進行腹腔鏡胰臟尾部切除手術；由於胰臟末端緊貼脾臟血管，傳統會一併摘除脾臟，但透過3D腹腔鏡，醫師可將胰臟腫瘤與脾臟血管仔細剝離，使她得以保住脾臟，並順利出院。

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近期研究：胰臟囊腫發生率不斷攀升

成大醫院一般外科主治醫師呂維勛表示，胰臟囊腫多無症狀，通常是評估與胰臟疾病無關的症狀時，進行影像檢查才被偶然診斷出來；根據近期研究，胰臟囊腫發生率不斷攀升，韓國和日本的無症狀囊腫發生率分別為2.2%和3.5%。

呂維勛指出，胰臟囊腫可分為「假性囊腫」及「腫瘤性囊腫」，前者多為胰腺炎或胰腺創傷後造成，只要發炎改善，多可自行吸收；後者則有10~15%惡性機率。

針對治療，呂維勛說，取決於囊腫的種類、大小、位置，以及是否引起症狀或併發症，若屬小型、無症狀且無惡性病變跡象，可藉由影像學如超音波、電腦斷層、核磁共振和腫瘤指數檢查等方式定期監測，通常半年或一年追蹤一次。

囊腫半年追蹤一次　快速增大須注意惡性特徵

追蹤過程中，若胰臟囊腫快速增大，或囊腫內出現實質性結節，或囊腫周圍結構產生浸潤，即須密切注意惡性特徵。

若需進一步治療，假性囊腫可經由內視鏡超音波引導進行抽吸或引流，腫瘤性囊腫則多以外科手術切除，部分情況下可進行微創手術，使病人恢復更快，術後疼痛更少。

呂維勛提醒，定期健檢是預防和發現胰臟囊腫的關鍵，特別是有家族病史或其他危險子者更應落實，並需避免過量飲酒、少吃高熱量飲食，並注意體重管理，才能降低胰臟相關疾病風險，若出現上腹不適、體重異常減輕等症狀，應及早就醫。

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