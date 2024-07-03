前幕僚2點曝柯文哲、謝國樑已整合　民眾黨想把罷免「關回鳥籠」

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至於民眾黨為什麼要反對罷免謝國樑？柯昱安進一步指出，謝國樑的不僅找了民眾黨籍的邱佩琳擔任副市長，前陣子還找楊寶楨去當宣傳大使。此外，民眾黨中央黨部即將要撤出離立法院較近的杭州南路，全部遷到與謝國樑關係匪淺的台玻大樓，都顯示柯文哲與謝國樑其實有實質整合。
柯昱安認為，這次《選罷法》修法，民眾黨團主張要加嚴罷免連署程序，比照總統、副總統選舉連署須繳交身分證影本的方式，避免「被連署」的亂象。但回顧總統副總統選舉連署史，實務上能號召民眾繳交身分證影本連署的，也就只有鴻海創辦人郭台銘跟親民黨主席宋楚瑜這種等級。試想，一般公民團體能有這種動員能量嗎？
柯昱安並質疑，罷免大多是仇恨動員，一般人討厭一個人要去罷免他，連署光要填身分證字號都會有點猶豫了，如果還要繳身分證影本，「大家會願意做這樣的動作嗎？」他並痛批民眾黨這樣的提案，「根本就是把罷免案又關回鳥籠」。
此外，他也質疑民眾黨團《選罷法》修法的態度反覆，一下不推修法、一下又說要提出黨團版修正動議加嚴罷免連署程序，如今國民黨團看起來似乎有意支持民眾黨版，「那可能就又藍白聯手」，需持續觀察民眾黨立委麥玉珍明天在內政委員會如何表現。