她32歲拚2年無法懷孕！子宮鏡冷刀15分鐘切掉內膜瘜肉　3個月有喜

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國泰醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫說，子宮腔如有病灶，例如子宮內膜瘜肉、粘膜下子宮肌瘤、子宮腔沾黏、子宮內膜增生等，都會影響月經，甚至造成胚胎不易著床而發生流產、不孕，所幸這些子宮腔內病灶都可經由子宮鏡手術恢復生機。
賴宗炫表示，子宮鏡手術又稱子宮內視鏡手術，屬門診手術，採用靜脈舒眠麻醉，手術時間僅需15至60分鐘完成，除非病灶太大、操作困難、手術時間過長等，一般不需住院，手術完成麻醉消退即可回家。
傳統熱刀速度快、易止血 適用粘膜下子宮肌瘤
針對子宮鏡器械類型，賴宗炫說，可概略分為熱刀與冷刀形式，各有適應症與優缺點，其中傳統熱刀是指使用通電、導熱線圈切除病灶，速度快且止血容易，適用於病灶較大且硬、像是粘膜下子宮肌瘤等。
不過，熱刀對於子宮內膜有燒灼作用，若病灶包含太多子宮內膜，容易造成內膜受傷結疤、沾黏，可能影響胚胎著床，因此對於年輕、未婚或正在備孕的女性，多選擇使用冷刀，以減少子宮內膜灼傷機率。
冷刀快速又安全 缺點需自費
賴宗炫指出，目前子宮鏡冷刀可細分為螺旋刀、剪刀和線圈冷刀3種，其中螺旋刀類似電動刮鬍刀原理，採用機械式來回旋轉將病灶袍除，操作簡便又迅速，安全性佳，缺點則是需要自費。
至於剪刀和線圈冷刀，則適用於較小病灶，操作簡便且健保給付，對於子宮腔沾黏、帶柄瘜肉和粘膜下小肌瘤效果良好。
賴宗炫表示，女性如有月經異常和不易自然懷孕等狀況，應至婦產科門診檢查有無子宮腔病變，如有前述病灶，建議儘可能使用子宮鏡冷刀手術處理，可迅速恢復懷孕生機。