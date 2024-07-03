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大谷翔平本季27轟出爐！逆轉戰局兩分砲　寫下日本史上第3人紀錄

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在進入7月後維持「六月狂谷」手感，敲出本季第27轟，而且是1發逆轉戰局的兩分砲。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在進入7月後維持「六月狂谷」手感，敲出本季第27轟，而且是1發逆轉戰局的兩分砲。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平進入7月繼續轟！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（3）日迎來7月後的首場比賽，延續「六月狂谷」手感，在7局下的第4個打席，面對亞利桑那響尾蛇的中繼投手Justin Martinez，敲出1發大號兩分砲，也是個人本季的第27轟，更幫助道奇逆轉領先。值得一提的是，大谷翔平同時寫下了500分打點紀錄，成為自鈴木一朗、松井秀喜後，史上第3位達成這項紀錄的日本選手

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前3打席敲2安　7局下關鍵炸裂

大谷翔平本場同樣扛起開路先鋒角色，首打席面對投手Joe Mantiply，率先敲出左外野方向的落地安打，搶佔上二壘，並在隊友護送下跑回分數。3局下的第2個打席，大谷翔平面對貼近內角的95.7英里速球，沒能忍住出手，結果揮空遭到三振。

5局上，大谷翔平敲出中外野方向的一壘安打，可惜隊友接連出局，當局形成殘壘。比賽進到7局下，道奇依然落後1分，當局首名打者Gavin Lux 選到四壞球保送後，下一棒輪到大谷翔平打擊。

大谷翔平選中89.7英里靠近好球帶上方的滑球出手，一棒敲出右外野方向的逆轉兩分砲，這發全壘打擊球初速來到112英里、飛行距離433英尺，擊球仰角是誇張的37度

500打點里程碑　成日本史上第3人

大谷翔平賽前就在大聯盟累積499分打點，距離500分大關僅有一步之遙。沒想到，本場直接敲出兩分砲，生涯累積打點也一舉來到501分，以相當有戲劇性的方式寫下紀錄

過去歷史上，僅有2位日本選手生涯拿下超過500分打點，分別為傳奇球星鈴木一朗的780分打點，還有「哥吉拉」松井秀喜的760分打點，如今大谷翔平也以501分打點，成為日本史上第3位在大聯盟累積500分打點以上的球員


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