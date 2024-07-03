大谷翔平本季27轟出爐！逆轉戰局兩分砲　寫下日本史上第3人紀錄

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大谷翔平本場同樣扛起開路先鋒角色，首打席面對投手Joe Mantiply，率先敲出左外野方向的落地安打，搶佔上二壘，並在隊友護送下跑回分數。3局下的第2個打席，大谷翔平面對貼近內角的95.7英里速球，沒能忍住出手，結果揮空遭到三振。
5局上，大谷翔平敲出中外野方向的一壘安打，可惜隊友接連出局，當局形成殘壘。比賽進到7局下，道奇依然落後1分，當局首名打者Gavin Lux 選到四壞球保送後，下一棒輪到大谷翔平打擊。
大谷翔平選中89.7英里靠近好球帶上方的滑球出手，一棒敲出右外野方向的逆轉兩分砲，這發全壘打擊球初速來到112英里、飛行距離433英尺，擊球仰角是誇張的37度。
500打點里程碑 成日本史上第3人
大谷翔平賽前就在大聯盟累積499分打點，距離500分大關僅有一步之遙。沒想到，本場直接敲出兩分砲，生涯累積打點也一舉來到501分，以相當有戲劇性的方式寫下紀錄。
過去歷史上，僅有2位日本選手生涯拿下超過500分打點，分別為傳奇球星鈴木一朗的780分打點，還有「哥吉拉」松井秀喜的760分打點，如今大谷翔平也以501分打點，成為日本史上第3位在大聯盟累積500分打點以上的球員。