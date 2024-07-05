藥品膠囊「葷還是素」？專家教素食者不踩雷 別自換膠囊、打開吃
近年有不少人茹素，除了不食用任何動物類食品之外，純素者連乳製品和蛋類也不吃，不過有民眾疑問，市面上常見的膠囊藥品，到底是葷或素？對此食藥署稱，膠囊多為動物性，使用前要注意仿單的相關訊息，或直接詢問藥師，或就診時與醫師討論有無替代藥品，以免誤觸飲食禁忌。
家庭消費中心／綜合報導
食藥署表示，常見的硬膠囊分為動物性及植物性，動物性膠囊主成分是明膠，俗稱吉利丁（gelatin），是從動物結締組織如牛骨、牛皮或豬皮等提煉而成；植物性膠囊主成分則為羥丙基甲基纖維素（HydroxypropylMethylcellulose，HPMC）作為原料的多醣體，由松木或杉木中的纖維萃取而成。另有部分軟膠囊，則多使用明膠，仍屬動物性膠囊。
針對藥品製成膠囊劑型的原因，食藥署說明有下列因素：
■該藥粉很苦，製成膠囊可包裹藥品的苦澀味。
■考量有些藥品具腐蝕性或刺激性，製成膠囊可保護食道或消化道免於灼傷。
■避免藥粉飄散，防止被吸入氣管。
■維持藥品安定性，例如長效型高血壓藥用膠囊可緩慢、恆定發揮藥效，若剝去膠囊再服用，將造成釋放速度不穩定，恐導致血壓忽低忽高。
■延緩到腸道才釋放，若拆掉膠囊，藥品可能還沒進入腸道已被胃酸溶解。
食藥署建議，素食民眾如有禁忌，可在服用膠囊前檢視藥品仿單，會詳細列出膠囊殼的成分資訊，或可在使用前向藥師諮詢，以確認藥品中是否包含任何動物性成分，或在就診時與醫師討論，是否有其他劑型的藥品可替代。
此外，食藥署強調，病人不宜自行打開膠囊、直接服用藥品，也不建議素食者自行將動物性膠囊中的藥品換到植物性膠囊中，因為分裝後的膠囊無法確定其崩解、溶離的情形，也無法保證原始藥品的療效及安全性，民眾要多注意。