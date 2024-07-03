瑞莎提烏克蘭淚崩「怕再也見不到奶奶」！揭戰爭殘酷斷手腳很正常
歸化台灣的烏克蘭裔藝人瑞莎今（3）日出席第二屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，她熱心推廣韻律體操，有段時間被攻擊也不怕，至今辦到第二屆有聲有色，眾人關心她身處烏克蘭家人近況，瑞莎突然沉默許久，接著忍不住情緒淚崩，「希望我的奶奶還沒走之前，可以再看到她。」
記者林奕如／新北報導
瑞莎透露奶奶已經80多歲，年事已高不敢搭飛機，「她會打電話來，每天打來說她很害怕再也看不到我們。」奶奶原本由50歲的叔叔照顧，不過叔叔在2個月前自願從軍，現在家裡只有奶奶一人，有時候飛彈來襲，奶奶必須躲在防空洞避難，一整天都聯絡不到，讓家人好擔心。
瑞莎一邊哭一邊說，「雖然已經很少人在講這件事（烏俄戰爭），但情況沒有比較好，好像越來越嚴重，很多朋友少一條腿、一隻手是常有的事。」她的爸媽、弟弟目前人都在台灣，不過爸爸很心急想要回烏克蘭找奶奶，「我們擔心他去了又想去找他弟弟，不希望他去。」家人不敢多聊，怕影響爸爸情緒。
瑞莎成立體操協會，舉辦第二屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，這次有15個國家、200個選手報名參加，她努力推廣韻律體操，但是資源很有限，目前協會招收的50多個會員，要符合全國全能前8名、單項前3名或國際賽團體前3名才可以加入，就連自己大女兒Nika也不符合資格，「但她會來幫忙遞水、收評審的單子。」
瑞莎忙到沒時間顧家中2個女兒，也沒有時間生第三胎，「我24小時都有小孩在身邊，太少時間在家，她們（女兒）已經慢慢接受，我一周6天都在培訓，只有星期六是家庭日，不過也是最累的一天。」老公也已經習慣她這麼忙，不怕老公移情別戀，「我讓他很忙，家裡已經有這麼可愛女兒。」