台南最強芒果冰今日開賣！「冰鄉」爆人潮　一碗4種芒果1小時售罄

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📍一碗冰用4品種芒果：
包含愛文、金煌、烏香與香水芒果（台農一號芒果），但老闆娘也表示，「必須看當日進貨而定，偶爾也會僅用上三種，重點是但必須是剛好的熟度，不熟有『果酸』、太熟是『果糖』，都不好吃。」
📍製作方式：
刨冰機刨出細冰後，加上煉乳再疊上細冰之後擺上滿滿芒果塊，淋上自製的芒果醬，而此醬是以愛文加上金煌兩品種的芒果冰凍後再打製成冰沙泥之後製成。店家會額外佐附一小杯這款芒果醬，希望饕客吃到一半之後可再淋上去。
📍一小時內售罄：
芒果冰中的芒果最需講求品質與新鮮度，故每天僅能製作一定的量。往往都還未到開業時間的中午1點，店門口就已有排隊隊伍，期望一開店後就可領取號碼牌，消費者需照號碼才能點餐，而因為就是以號碼牌算數量，往年經驗是常常約莫一小時，當日的芒果冰就確認已售罄。
📍超大碗、CP值高：
每碗賣180元，份量卻很大，幾乎都是兩人合吃才能吃完，而業者也沒設定個人低消限制，還建議兩人可合吃。
除了傳統刨冰，主打匠人製作新鮮手工義大利麵的PASTAIO內湖店則是打造甜美桃紅色冰淇淋車，推出義式冰淇淋Gelato，選用台灣的檸檬、芒果、小玉西瓜等新鮮水果，及西西里島開心果、大溪地香草莢、手工柑橘果醬、唐寧伯爵茶等優質食材，融入手搖飲與甜品創意，推出小玉西瓜、草莓、楊枝甘露、蜂蜜檸檬、柑橘伯爵茶、開心果、太妃糖、香草等八種口味的義式冰淇淋gelato。
義式冰淇淋Gelato大多選擇新鮮水果及優質食材製成，追求食材原味的展現，乳脂含量約4~8%，相較於美式冰淇淋的10~14%更為低脂清爽，因急速冷凍的製作方式讓空氣含量較美式冰淇淋減少2/3，造就口感綿密細緻，繽紛色彩與清涼滋味。單杯可任選二種口味義式冰淇淋售價120元起，開心果每份加價30元，下午2:00~4:00、5:00~6:00期間更推出點義式冰淇淋享咖啡半價之優惠。