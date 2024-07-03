李孟諺請假無人知去哪！傅崐萁發難陳雪生：要不要貼尋人啟事
立法院交通委員會今（3）日審查《鐵路法》修正草案，由國民黨立委陳雪生擔任召委，交通部長李孟諺請假未出席，國民黨立委傅崐萁質詢時接連詢問交通部，都無人知曉李孟諺請假去哪，也讓傅崐萁動怒，更把暫時離席的陳雪生請回場內說明。
記者許若茵／台北報導
傅崐萁今質詢時詢問部長去哪裡，交通部次長伍勝園表示，部長請假，自己僅接到要開會，今天任務就是列席委員會備詢，無法掌握部長行程，不是不關心，是長官行程無法去詢問，剛剛有聽到主席稱部長去花蓮勘災，自己在內部沒有掌握到這訊息，這兩天公路、鐵路受到土石流中斷，部長若去花蓮應該是去關心這部分，部長也應該有依照程序向召委請假，台鐵董事長杜微也稱不知部長行程，部長到花蓮勘災多次，至於今天部長行程真的不清楚。
傅崐萁兩度要人請暫時離席的陳雪生回來，並怒斥很奇怪，「部長失蹤了」，若連台鐵董事長都不知道，意即部長並非勘災鐵路狀況，是私人行程，憑甚麼不到立院備詢，還是隱匿詐欺主席要去花蓮，「我們要不要貼尋人啟事啊？部長到底去哪裡啊？」
傅崐萁向陳雪生表示，堂堂中華民國部長要去花蓮，在地立委沒有人知道，到地方偷偷摸摸沒有人知道，通知一下有問題嗎？現在行政官員傲慢到這種程度嗎？今天到立院聽主席宣讀完才知道部長去花蓮，為何他都不知道撲空。陳雪生則緩頰，部長勘災是好事，要通知當地首長。
對此，交通部回應，李孟諺因原有排定重要行程，故昨日前往花蓮勘災途中即親自致電向召委陳雪生請假，並獲允准。同時，交通部亦循立法院相關規定向委員會提出請假並獲同意。