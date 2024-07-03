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綜藝大哥愛賭欠債！黑衣人錄影現場堵人收錢　帶走製作人當綁票

▲梁赫群上節目分享綜藝大哥在外欠錢，黑衣人來錄影現場要帶走他，最後為了照常錄影，帶走了無辜的製作人。（圖／11點熱吵店YouTube）
▲梁赫群上節目分享綜藝大哥在外欠錢，黑衣人來錄影現場要帶走他，最後為了照常錄影，帶走了無辜的製作人。（圖／11點熱吵店YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人梁赫群過去擔任製作人，經手不少節目，近日他上節目《11點熱吵店》分享危險的工作經歷，多年前一位大哥級主持人因為愛賭欠債，導致每次錄影兩名黑衣人就在現場等著收走酬勞。不過大哥不滿每次錄影都沒有收入，多次落跑不交錢，某次黑衣人為了防止他落跑，還押走節目製作人當肉票，幸好最後製作人安全沒事。

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梁赫群近日上《11點熱吵店》分享危險的工作經歷，他透露有位綜藝大哥因為愛賭在外欠債，所以每次錄影時現場都會有兩名黑衣人盯場，等著收工後拿走他的酬勞，久而久之大哥對這種模式感到不滿，多次請工作人員協助他落跑。黑衣人忍無可忍，某次決定直接將這位大哥帶走，不過遭到旁邊另一名綜藝大哥勸說，「他走了不能錄影沒有酬勞，你們也收不到錢。」

▲綜藝大哥在外欠錢，每次收工後的酬勞都要給黑衣人。（圖／11點熱吵店YouTube）
▲梁赫群透露綜藝大哥在外欠錢，每次收工後的酬勞都要給黑衣人。（圖／11點熱吵店YouTube）
黑衣人覺得對方說得有理，但仍在思索該如何交差，於是詢問現場的工作人員誰最有空，節目製作人被盯上，為了節目順利錄影，製作人跟著兩名黑衣人離開，直到晚上電視台老闆拿錢去把人贖回來，費用再從主持人酬勞裡扣，製作人最後全身而退，安全無虞。

同樣曾經為製作人的沈玉琳，也證實梁赫群說的事，感嘆很多綜藝大哥就是愛賭博，在外欠錢，導致黑衣人上門討債，「我們以前都習以為常」。沈玉琳還笑說：「我們跟黑衣人久了也有感情」，透露遇到委屈、被欺負時，對方聽聞後還會幫他出氣。

▲黑衣人想帶走綜藝大哥，為了照常錄影能有酬勞收，決定帶走製作人回去交差。（圖／11點熱吵店YouTube）
▲黑衣人想帶走綜藝大哥，但為了節目照常錄影能有酬勞收，決定帶走製作人回去交差。（圖／11點熱吵店YouTube）

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