綜藝大哥愛賭欠債！黑衣人錄影現場堵人收錢 帶走製作人當綁票
藝人梁赫群過去擔任製作人，經手不少節目，近日他上節目《11點熱吵店》分享危險的工作經歷，多年前一位大哥級主持人因為愛賭欠債，導致每次錄影兩名黑衣人就在現場等著收走酬勞。不過大哥不滿每次錄影都沒有收入，多次落跑不交錢，某次黑衣人為了防止他落跑，還押走節目製作人當肉票，幸好最後製作人安全沒事。
記者薛羽彤／綜合報導
梁赫群近日上《11點熱吵店》分享危險的工作經歷，他透露有位綜藝大哥因為愛賭在外欠債，所以每次錄影時現場都會有兩名黑衣人盯場，等著收工後拿走他的酬勞，久而久之大哥對這種模式感到不滿，多次請工作人員協助他落跑。黑衣人忍無可忍，某次決定直接將這位大哥帶走，不過遭到旁邊另一名綜藝大哥勸說，「他走了不能錄影沒有酬勞，你們也收不到錢。」
黑衣人覺得對方說得有理，但仍在思索該如何交差，於是詢問現場的工作人員誰最有空，節目製作人被盯上，為了節目順利錄影，製作人跟著兩名黑衣人離開，直到晚上電視台老闆拿錢去把人贖回來，費用再從主持人酬勞裡扣，製作人最後全身而退，安全無虞。
同樣曾經為製作人的沈玉琳，也證實梁赫群說的事，感嘆很多綜藝大哥就是愛賭博，在外欠錢，導致黑衣人上門討債，「我們以前都習以為常」。沈玉琳還笑說：「我們跟黑衣人久了也有感情」，透露遇到委屈、被欺負時，對方聽聞後還會幫他出氣。