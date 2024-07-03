黃揚明爆「綠誘藍委跑票」遭告！徐巧芯被傳喚喊：我聽柯志恩說的

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資深媒體人陳東豪認為，以徐巧芯的個性知道這個事情一定會檢舉，卻反常地沒有作為，選擇跟黃揚明爆料，他分析，「今年1月13號我們選出新的總統跟國會，結果新國會一開始，居然有４個立委要被買掉，這天大地大的事情，她如果有證據她早就翻了！」
陳東豪認為正常人聽到這件事情，都會考慮找律師準備好資料檢舉，「這太大條了，蔡英文的政府的最後倒數計時，4個月的時間，賴清德還沒就職，民進黨是中央執政，我不追這種事情，我追什麼事情！但徐巧芯怎麼做，你是把它當八卦嗎？你不是連小商家都會錄音錄影嗎？這種事情你為什麼不認真對待？」
陳東豪說，假設柯志恩她們講的都是對的，這對民進黨是考驗，對賴清德是考驗，可是證人如果做偽證先倒楣，所以徐巧芯昨天出庭的時候，她為了不能說謊，把鍋就甩給了柯志恩，這個鍋，現在這個鍋是柯志恩一定要接。
苦苓也對此評論，「你看，所以證明徐巧芯是不是瘟神？自己同志也會倒楣！」陳東豪回，所以張斯綱都不見了，然後下一次我們就要看柯志恩出庭了，如果她講有，是誰告訴我的，就換下一個人要負舉證責任了，會一個一個搞，最後一定會問到一件事情，那是4千萬還是8千萬，誰出的錢？你有沒有辦法舉證？