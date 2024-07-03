中國海警押「大進滿」！海巡派3艇馳援喊話放人　激烈對峙過程曝

黃揚明爆「綠誘藍委跑票」遭告！徐巧芯被傳喚喊：我聽柯志恩說的

▲媒體人黃揚明今年2月曾在節目上指稱「民進黨開出八位數利益，爭奪立院龍頭」，被民進黨提告求償100萬元並刊登澄清啟事。（圖／資料照片）
▲媒體人黃揚明今年2月曾在節目上指稱「民進黨開出八位數利益，爭奪立院龍頭」，被民進黨提告求償100萬元並刊登澄清啟事。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

媒體人黃揚明今年2月曾在節目上指稱「民進黨開出八位數利益，爭奪立院龍頭」，被民進黨提告求償100萬元並刊登澄清啟事。台北地方法院1日審理時，黃揚明的消息來源立委徐巧芯則做證表示是聽國民黨智庫執行長柯志恩說的，民進黨委任律師聲請下次開庭傳喚柯志恩出庭作證。

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政論節目主持人許貴雅透露，「徐巧芯出庭作證的時候，她說我沒有講是特定的是民進黨有人所為，她縮回去，之前說得太快，現在縮回去，最好笑的是，後面徐巧芯就說，我是聽國民黨智庫的誰誰誰講的，柯志恩。」

資深媒體人陳東豪認為，以徐巧芯的個性知道這個事情一定會檢舉，卻反常地沒有作為，選擇跟黃揚明爆料，他分析，「今年1月13號我們選出新的總統跟國會，結果新國會一開始，居然有４個立委要被買掉，這天大地大的事情，她如果有證據她早就翻了！」

陳東豪認為正常人聽到這件事情，都會考慮找律師準備好資料檢舉，「這太大條了，蔡英文的政府的最後倒數計時，4個月的時間，賴清德還沒就職，民進黨是中央執政，我不追這種事情，我追什麼事情！但徐巧芯怎麼做，你是把它當八卦嗎？你不是連小商家都會錄音錄影嗎？這種事情你為什麼不認真對待？」

陳東豪說，假設柯志恩她們講的都是對的，這對民進黨是考驗，對賴清德是考驗，可是證人如果做偽證先倒楣，所以徐巧芯昨天出庭的時候，她為了不能說謊，把鍋就甩給了柯志恩，這個鍋，現在這個鍋是柯志恩一定要接。

苦苓也對此評論，「你看，所以證明徐巧芯是不是瘟神？自己同志也會倒楣！」陳東豪回，所以張斯綱都不見了，然後下一次我們就要看柯志恩出庭了，如果她講有，是誰告訴我的，就換下一個人要負舉證責任了，會一個一個搞，最後一定會問到一件事情，那是4千萬還是8千萬，誰出的錢？你有沒有辦法舉證？


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