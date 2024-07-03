楊皓如擠奶「公公突闖入」！2人尷尬對看 高EQ反應全場不敢相信
女星楊皓如過去曾為記者，後來轉型通告藝人與名嘴，敢言風格登上許多談話性節目，近日她在節目《哈囉 你有事嗎？》中分享與公婆同住經驗，當時剛生完第一胎，有次在房間擠奶時，公公突然闖入，讓兩人都尷尬不已，不過楊皓如說，她不怪公公，只怪自己沒有鎖門的習慣，讓全場不敢相信。
記者李欣容／台北報導
楊皓如直呼雖然平時看起來個性很大砲，但其實在家都是忍讓的那一個，包括公婆突然開門進房間，她說剛結婚時與公婆同住，生完第一胎後為了孩子的教養問題，和公婆起了不少摩擦，有次她正在房間擠奶，公公卻突然闖入，兩人都尷尬不已，楊皓如解釋，公公是幫他們摺好洗乾淨的衣服要拿到房間放的。
還有一次，婆婆因不捨孩子哭鬧，直接衝進房間把孩子抱走，留下楊皓如一個人在房間傻眼，但她都沒有因此生氣，「我相信很多媳婦是會跟老公抱怨，我只有反省我自己。」當她說出「反省自己」的時候，全場都露出不敢相信的眼神，主持人沈玉琳更笑了出來，楊皓如接著解釋，「既然要住在同一個屋簷下，就要保護好自己隱私，不想別人侵入，我就應該要鎖門。」
46歲的楊皓如，過去曾擔任娛樂新聞、生活時尚線記者，和老公Michael婚後育有1子1女，後來轉型成通告藝人與名嘴，時常在節目上爆料偶像明星的八卦，她就曾在《小姐不熙娣》上分享，她曾遇到一位甜美可愛的女偶像，進棚前就像總統要蒞臨，不僅清場還目中無人，身分曝光後，讓小S驚訝到直呼，「我需要吃頭痛藥！」