遭批沒救場熱狗不敬業！經紀人正面回擊 還原當天真實情況
第35屆金曲獎頒獎典禮狀況百出，其中MC HotDog熱狗表演時麥克風突然沒聲音，緊急換了2、3次才狀況排解，主持人Lulu（黃路梓茵）因此掃到颱風尾，被網友指沒有及時救援熱狗是「失職」、「不專業」，對此，Lulu經紀人也正面回覆該名網友，還原當天的狀況，並且嘆：「無法讓所有人都滿意。」
記者吳昕蓓／綜合報導
熱狗表演時麥克風消音的風波持續在網路上延燒，有網友在社群平台Threads上點名Lulu開罵：「Lulu妳今晚失職了，妳今晚很不專業！很不敬業！妳完全忘了今天是主持人不是表演者！尤其當Hotdog表演出狀況時妳沒有第一時間出去救援解危？」立刻引發熱烈討論，不少網友認為這並不是Lulu的問題。
對此，Lulu經紀人Daniel也正面回應，還原當時的情況，他表示風波發生時，Lulu正在換裝，並不知道舞台上的是什麼情況，當收到通知時，他立刻請Lulu穿好鞋子，隨時準備出場，但又收到導演指示，表示要直接下音樂，熱狗從原地重新開始表演，因此Lulu最後才沒有出場，這些決策幾乎都是在一瞬間完成。
Daniel坦言可以理解觀眾的不滿，也沒辦法讓每個人都滿意，但他們盡心盡力完成每個任務、環節，「現今社會要做到讓100%的人喜歡或毫無怨言絕無可能，我想我們只能彼此尊重，同時保持善良。謝謝你看金曲獎。」高EQ回覆被網友讚爆。