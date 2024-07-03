曾說老公涉案就離婚！郭國文大酸：有人推薦離婚律師給徐巧芯嗎？
立委徐巧芯與現任台中市研考會主任委員的老公劉彥澧4月捲入詐騙洗錢案風波，昨（2）日再被週刊爆料，劉彥澧早就知情洗錢案一事，透過被告之一的吳沂珊與林于倫的妻子對話截圖，顯示劉彥澧協助處理被告律師費外，也聽取律師說明案情。
記者莊蕙如／台北報導
徐巧芯4月受訪時曾表示自己對劉彥澧有「百分之百的信心」，若丈夫涉案便會跟他離婚，如今劉彥澧遭爆料對洗錢案早已知情，民進黨立委郭國文在臉書發文狠酸「有人要推薦離婚律師給徐巧芯嗎？」
對於週刊報導，徐巧芯則痛批「不僅不站在打擊詐騙的角度，甚至不斷公開支持力挺並宣揚詐騙嫌疑犯言行」，並表示「本案待檢方查明真相，必定還我倆公道，我非常有信心」。劉彥澧也表示並未支付相關費用，也不認識對話中的人，認為週刊是「標題殺人」。
郭國文對此則酸「有人要推薦離婚律師給徐巧芯嗎？」郭國文也批評，面對自己人去騙平民百姓的血汗錢，徐巧芯一刀切割，說老公涉案就離婚，「結果切割藉口竟然成為預測。」
郭國文更問到「不知道這次離婚的律師費劉家會不會幫徐巧芯出？」他也提出質疑，劉彥澧目前還擔任台中市研考會主委，卻意圖幫詐騙集團脫罪，「難道繼徐巧芯後，盧秀燕要成為第二個切割的人嗎？」