股民們笑哈哈！開發金爆逾25萬張、強勢完成填息　國泰金跟漲逾5%

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擁82萬股東的開發金今天9點半後股價開始強攻，帶量攻上15.1元的填息價，順利完成填息，早上將近11點時，在買單挹注之下點火上攻，尾盤更是一度觸及漲停價16.35元，可惜漲停打開，終場上漲逾9%，收在16.3元，寫下2022年5月、也就是超過2年來新高表現，並且爆出超過25萬張成交量，位居今日個股成交量排行榜冠軍。
開發金7月1日除息0.5元，兩個交易日雖有填息表現，但尾盤後繼無力，並沒有完全填息，今日帶量上攻完成填息。
開發金5月自結稅後純益22.72億元，前五月稅後純益達129.11億元，較去年同期成長159％，每股稅後純益0.77元。國泰金今年前5月稅後獲利已正式突破500億元，達588.1億元，每股盈餘4.07元，更賺贏去年全年。
而擁48萬股東的國泰金7月1日除息2元，股息殖利率為3.39%，今日也大漲逾5%，股價衝上61.5元，順利完成填息，也同樣寫下超過2年來新高表現。國泰金今年前5月稅後獲利已正式突破500億元，達588.1億元，每股盈餘4.07元，更賺贏去年全年。
而14家金控第一季自結淨值4.87兆元，單季大增7.2%，連兩季回升，其中以富邦金、開發金、國泰金淨值各季增11.7%、10.6%、9%，增幅分居冠亞軍。主要是因為第一季台、美股市大漲，各家實現資本利得增加，加上金融資產評價（OCI）回升。
不僅是開發金、國泰金表現亮眼，兆豐金上漲近4%，臺企銀、京城銀上漲逾3%。