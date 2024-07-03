出國購物留意！化妝品、藥品、食品有「限量標準」　違規恐罰百萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署指出，自今年7月起不再對化妝品進行分類管理」，同步廢止「輸入特定用途化粧品供個人自用免申請查驗登記之限量」規定，即起在國外購買防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑等化妝品入境時，7月起放寬不再限制數量，但需遵守自用原則，不得供應、販售、公開陳列及轉供他人使用，違者最重可罰100萬元。
食藥署也提醒民眾，雖然廢除數量限制，仍要符合海關規定，若購買玻璃為容器的化粧品，則需向食藥署申請後才能輸入。
出國買藥妝留意8品項屬於醫材 回台轉賣最重罰100萬
針對醫療器材部分，食藥署指出，目前僅開放八種項目可採便捷通關方式輸入，食藥署表示，依據特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法第6條第4項規定，攜帶或郵寄方式輸入專供個人自用的醫療器材，得以便捷通關方式輸入，且僅供個人使用，如有販售、轉讓或轉供他用，則涉違反醫療器材管理法第35條第2項供售限制規定，依同法第70條第1項第10款最重可處新台幣100萬元罰鍰。
便捷通關方式輸入即為可放置在個人隨身行李或託運，但不能超過數量上限，且以半年一次為限，分別為OK繃、液體OK繃、醫用棉棒、衛生套、衛生棉條、日拋隱形眼鏡、矯正鏡片、醫用口罩，同樣不可以上網兜售、僅供個人使用，違者最重可處100萬元罰鍰。
1. OK繃：合計不超過60個(片)。
2. 液體OK繃：合計不超過4條(罐、瓶、支)。
3. 醫用棉棒：合計不超過200支。
4. 衛生套：合計不超過60個。
5. 衛生棉條：合計不超過120個。
6. 日拋隱形眼鏡：單一度數60片，每人以單一品牌及二種不同度數為限。
7. 矯正鏡片：合計不超過1副。
8. 醫用口罩：合計不超過250個(片)。
攜帶藥品入出境 限量規定「藥」注意
藥品部分，食藥署指出，返國旅客攜帶藥品入境，需注意「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」限量規定。攜帶藥品屬於非處方藥者，每種至多12瓶(盒、罐、條、支)，合計以不超過36瓶(盒、罐、條、支)為限。而攜帶藥品屬於處方藥者，若未攜帶醫師處方箋(或證明文件)，攜帶藥量以2個月用量為限；有攜帶醫師處方箋(或證明文件)者，攜帶藥量不得超過處方箋等文件開立之合理用量，且至多以6個月用量為限。
食藥署也表示，如果自身有在使用慢性病藥或管制藥品且有隨身攜帶出國之需求，應記得攜帶醫師開立之處方箋(或證明文件)。
輸入食品須符合2要件 販售他人恐罰300萬
輸入食品應依食品安全衛生管理法第30條規定申請輸入查驗，在非供販賣，符合2要件才可免向食藥署申請輸入查驗。第一，錠狀、膠囊狀食品供個人自用，每種至多12瓶(盒、罐、包、袋)，合計不超過36瓶(盒、罐、包、袋，以原包裝為限)；第二，一般食品供個人自用時，價值需在1,000美元以下，且總重量在6公斤以內總重量在6公斤以內，可免向食藥署申請輸入查驗，同樣不得販售予他人，違者可依食品安全衛生管理法第47條14款處新臺幣3-300萬元罰鍰。另外，亦應留意符合農業單位檢疫相關規定。