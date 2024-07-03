魔鏡歌詞網突消失！「時代眼淚4大網站」曝　臉書、IG都要叫它哥

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最早在臉書以及IG等社群軟體出現時，「無名小站」早就已經誕生！「無名小站」是由交大資工系的簡志宇在1999年架設的網站，2003年開始新增相簿等功能，在2004年會員數就衝破20萬，2007年時更是Yahoo!奇摩旗下最受歡迎的社交服務。
像是「誰來我家」、「灌水踏踏」，是不是很懷念呢？最值得一提的是，現在許多線上的藝人以及網紅，很多當初都是靠著「無名小站」竄紅，如果說社群平台的第一把交椅，臉書跟IG還要叫「無名小站」一聲哥呢！只不過後來Yahoo!奇摩宣布在2013年8月宣佈終止「無名小站」服務，回憶只能永留用戶心中。
疑難雜症全找「Yahoo奇摩知識+」
「魔鏡歌詞網到底跑去哪了？求解30點」大家是否還記得這句熟悉的結尾問句呢？沒錯，這就是大家過去常用的「Yahoo奇摩知識+」，過去大家總是會利用這個網站服務來提問自己的疑難雜症，再透過眾多的回答答案之中，找到自己想要的答案，但後來因為各大論壇崛起，2021年5月4日，也宣布終止營運關閉。
網路聊天先驅「MSN Messenger」
走在網路聊天的先驅，「MSN Messenger」是微軟架設的入口網站與提供的資訊服務，1995年一上線就獲得相當大的成功，微軟後來甚至將原先要付費的功能轉變成免費的MSN搜尋引擎網站，但後來隨著各路聊天通訊軟體、智慧型手機、搜尋習慣改變等，2013年微軟宣布用Skype取代，從此「MSN Messenger」成為絕響。
誤傳關閉的「史萊姆第一個家」仍活著
以前小時候打開電腦總是會先馬上找「史萊姆好玩遊戲區」，其就是出自「史萊姆第一個家」的網站，該網站創立於1997年，是一個提供合法資源的網站，還有許多小遊戲可以玩，相信許多7、8年級生都有玩過！然而在2019年時，一度網路誤傳「史萊姆第一個家」網站即將收攤。
後來才發現是有媒體誤會，錯植標題，官方也出面表示「根本沒有要關站，純粹是裡面的線上遊戲要終止服務，並不是整個史萊姆。」而史萊姆第一個家的網站也營運至今，應該算是同時代比較重點的網站還少數存活的網站。《NOWnews》記者也實際到「史萊姆好玩遊戲區」回味幾個遊戲，不僅有全新版面，且不斷更新遊戲！實在令人懷念啊！