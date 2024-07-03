六都市長聲量曝！蔣萬安負面聲量爆漲、好感度敬陪末座

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分析發現，陳其邁高聲量話題，包括不滿國民黨團提出的《財劃法》修法版本內容獨厚台北，喊話總統賴清德牽都高雄、美國樂壇流行天王「火星人布魯諾」即將登陸高雄開唱、高雄捷運岡山站正式試營運啟航等。陳其邁不僅持續完成多項重大建設，獲得許多市民熱烈掌聲，還在發展演唱會經濟方面取得成就，成功接觸到關心政治議題之外的網友。然而高市府在大林蒲遷村案中與居民溝通的過程中引發不少爭議聲音，累積了部分負面聲量。
而蔣萬安的網路聲量佔據六人第一，但好感度（0.51）卻敬陪末座，負面聲量高達9.4千則，是正面聲量的近2倍。蔣萬安的話題除了圍繞在他對其他政治事件的評論，還包括北市警察局長人事異動、台北大巨蛋場內又傳漏水、北捷因博愛座問題發生多次紛爭、台北龍舟隊上海參賽變「中國台灣」，以及寶林茶室食安疑雲中未對負責人提出假扣押聲請等，這些問題引來網友對蔣萬安治理台北不佳的質疑，導致出現不少謾罵聲音。
以好感度排名而言，脫穎而出的是台南市長黃偉哲，好感度達2.29，正面聲量是負面聲量逾2倍，連續兩個月穩坐好感度寶座。黃偉哲的總聲量為13633則，每日聲量約落在800則以下，其透過社群媒體宣傳市政，持續穩定輸出聲量。面對科技大廠將落角台灣，黃偉哲提出綠電、算力、人力三大優勢，吸引輝達設廠投資。此外還取消城市外交行程，為了爭取超微在台南設立研發中心，展現力爭國際大廠的決心。另一方面，黃偉哲大力推銷台南各式農特產品，前進日本、新加坡推廣愛文芒果，提升台南農產品在國際市場的競爭力和知名度，贏得大量民眾的讚賞和支持。
台中市長盧秀燕以1.46的好感度位居第二，總聲量達14193則。最近各縣市競相爭取輝達設廠，盧秀燕在表態時指出，水湳經貿園區毗鄰國際知名的逢甲夜市，強調「台中一定是首選」，引來不少網友留言支持。不過盧秀燕昔日與台積電的爭議，特別是要台積電自行解決水電、土地等問題，同樣是企業設廠前後態度卻差異甚大，也意外成為討論焦點，引發網友批評「看破手腳」，甚至有人怒嗆「不要再耽誤台中的未來了。」
桃園市長張善政的好感度達1.18位居第三，總聲量為12667居於末位。對於2026要力拼連任的張善政而言，聲量表現上相形失色，是存在感較低的六都首長。儘管張善政積極經營社群媒體，並培養了一群死忠的支持者，讓他有穩定的正面支持，但在社群論壇上卻頻繁出現「桃園選錯人」的討論，包括指責他爭取輝達設廠積極度不足、上任以來缺乏顯著的建設成果，以及推廣傳統在地活動成效不彰等，讓網友直言桃園城市發展「像倒退幾十年」，更將其貼上「佛系市長」的標籤。顯現地方上已經湧現對其治理能力的質疑，張善政不僅需要加強網路經營，同時仍須不斷透過更多地方建設和政績推廣來回應民眾的批評，以改善其形象和提升連任的競爭力。
新北市長侯友宜的總聲量落在中段班，共計19868則，但其好感度僅0.67，負面聲量超越正面聲量，與蔣萬安的情況相同。侯友宜參加黃埔軍校百年校慶時，現場群眾不斷拱他參選黨主席，以及他多次表態支持盡速修訂《財劃法》，皆引發了廣泛討論。此外，新北市府規劃在板橋第二運動場推動「小巨蛋」BOT案，遭民進黨議員質疑選址不當，進一步引來批評。
最後《榮泰創數據》指出，與5月份的表現相比，黃偉哲與張善政的聲量及好感度較為穩定，其他首長的聲量起伏較大，但好感度皆有較上月提升。但雙北市長連續2月的好感度皆位居倒數，顯示民眾多有不滿，需進一步加強公眾對其領導的信任感和支持度。