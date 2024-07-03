陳玉珍提「引中資」酸綠委井底之蛙！黃捷回嗆賣台：千萬不能放水
國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案「離島建設條例修正草案」，將修法引進中資企業參與政府主辦的重大建設投資計畫，所需技術、人力得由中國輸入，並排除兩岸條例限制。對此，民進黨立委黃捷今（3）日質疑，陳玉珍為什麼要在這種時候大行親中賣台？她認為，未來這個條款會引發民眾關注，呼籲大家應該予以譴責。
記者莊蕙如／台北報導
黃捷表示，昨天在立法院程序委員會通過陳雪生、陳玉珍提案離島建設條例修法草案中，乍看下非常嚴重，簡直就是比服貿還要可怕，裡面繞過所有國安條款，以及兩岸條例所有限制，讓中國廠商人不需要任何審查就可以直接進來，進到限制水域，若照他們預期，恐怕不堪設想。
黃捷批評，這樣的條款幾乎為中國大開後門，侵害台灣，讓她看到非常驚訝，怎麼會在這時急著推出這樣條款？到底是誰在急？是中共很急嗎？
陳玉珍直指，綠委是井底之蛙且「從未到中國去看人家建設有多進步」，黃捷回嗆，作為中華民國立委，希望她有基本良知、道德責任、政治責任，現在說的福國利民到底是哪一國？中國嗎？利民是指中國人民嗎？如果真的心裡有台灣就應該站在台灣角度出發，而不是一味的舔共賣台。