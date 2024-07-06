退休男長期肩痛吃藥無效 竟是憂鬱症搞鬼！沒治好這種病一起來
一名男子滿65歲退休後，曾因睡不好到診所就醫並服用安眠藥，後又因肩膀疼痛使用許多止痛藥，但沒有明顯改善，生活也提不起勁，擔心自己是否罹患重大疾病，後來到大醫院詳細檢查，確定身體沒問題，轉診到精神科，最後確診憂鬱症，經規律服藥，身體疼痛敏感度明顯降低，也不再擔心身體有重病，生活品到明顯改善。
家庭消費中心／綜合報導
台北慈濟醫院身心醫學科主治醫師張芳瑜說，退休族群是憂鬱症高危險群，據國外統計，平均每100位長者10人有憂鬱症狀，其中1至2人符合憂鬱症診斷，其中女性發生率較男性高出1倍，排除遺傳，致病原因與中風、巴金森氏症、紅斑性狼瘡與部分藥物的副作用有關，另自我要求高、情緒常緊繃、社會家庭支持度不足者也是好發族群。
張芳瑜提到，憂鬱症是失智前兆，若遲遲未治療，不僅病情會加重，更可能影響病人的認知功能，演變成失智症；若病人已失智又未治療憂鬱症，將加速退化程度。
此外，由於失智症與憂鬱症有許多症狀重疊，因此長者憂鬱症評估必須更完整，須涵蓋抽血檢查排除內外科疾病、藥物、營養的等影響，還要有醫師會談評估，治療則以血清素藥物為主，若病人為第一次發病，建議至少維持1年治療，直到病情穩定，但若已反覆發病3次以上，建議拉長時間，至少治療3年。
張芳瑜表示，國外統計指出，在65歲以上長者中，有自殺企圖者平均每4人會有1人死亡，而一般高齡族群約6%有自殺想法，因此長者的情緒亟需重視，呼籲民眾應於退休前預先規劃未來生活，藉由規律社團活動轉移生活重心，並維持均衡飲食、適當運動，同時戒除菸、酒，對於預防憂鬱症會有一定幫助。