9兆資金回台恐大炒房?修法砍保險業海外投資上限　金管會態度保留

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吳秉叡認為，一旦此項修正草案通過，壽險業9兆元資金回台，勢必要有投資標的，若投入股、房市，短期內台股及不動產可能遭大水漫灌，影響劇烈。
民進黨立委郭國文同樣表示，若這條文通過，有9.35兆元保險業資金回台，台灣資金會去哪裡大家都知道，不是去房市，就是去股市，「我真的沒法贊成」，他本來對台灣資金氾濫就已憂心忡忡。
彭金隆也提到，現行保險業投資海外資產，大部分都是長期投資固定收益類債券，主要為獲取長期穩定報酬，一旦壽險資金大舉回台，台灣現有債市規模很難容納，因此壽險資金回來後，會走到什麼地方很難預期，即便保險法對於保險業資金運用於各種投資工具都有一定上限規定，如果股票及不動產均屬於保險業可投資項目，而且不必經過金管會核准，會形成保險業未來資金去路的疑慮。
不過，民進黨立委王世堅贊成修法，他指出，壽險業可運用資金當中，國外投資就占了70%，跟國外比較，中國只有2%，韓國8.3%，日本21.6%，美國12%，只有台灣在正需要公共建設資金投入，對台灣有信心時，金管會竟放任高達22兆壽險資金到海外投資，這些投資得承受戰爭、匯率及利率風險，利率高的地方可能賺了利息賠了本金，他更以8家壽險持有俄債就達1380億元，這些都是曝險。
國民黨立委羅明才則認為，最開心看到修法的應該是總統賴清德，現在新加坡、杜拜平均薪資年輕有新台幣10萬元，甚至更多，因為新加坡是全球資金匯集地，錢潮滾滾，薪水也水漲船高，也許修法過了，台股就有機會看到3萬點，尤其要注意的是目前美國大選川普支持度逾6成，以川普的作風，生意人搞經濟，美股可能再漲2萬點，但台灣做好準備了嗎？
羅明才還說，保險業資金放在海外，天高皇帝遠管不到，如果這些資金當初沒有出去，台積電現在外資持股可能就不會超過7成，每家保險公司可能手上滿手台積電，如今AI時代來臨，連輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也是台灣人，都想根留台灣設總部，壽險業卻往外跑，怎不知這些企業想什麼，好好把台灣做大做好，把台灣變成下個新加坡、瑞士，而且也不是不能協商，不一定要一次降這麼多，也可以分批回來。