金武烈結婚9年還像熱戀！下樓甜牽愛妻尹昇娥「眼神超有愛」
42歲南韓演員金武烈和40歲演員老婆尹昇娥2015年結婚，1日尹昇娥在社群平台分享多張照片，只見她和老公手牽手，露出甜蜜笑容，就像熱戀小情侶一樣，令粉絲羨慕不已。
記者李欣容／台北報導
尹昇娥在IG分享許多和金武烈到義大利玩的照片，照片中金武烈站在她前方，牽起她的手，而她則在老公身後露出幸福甜蜜的笑容，還有幾張看似是老公替她拍攝，其他照片中也能看出兩人感情宛如熱戀中的情侶，例如金武烈在下樓梯時不忘牽著尹昇娥，讓粉絲十分羨慕。
金武烈與尹昇娥2015年結婚，去年6月生下1子，金武烈演過多部膾炙人口的作品，包括《少年法庭》、《Sweet Home 2》，電影《犯罪都市4》等等，今年也將和李光洙、李善均、劉在明等人合作拍攝驚悚電視劇《NO WAY OUT》，該劇還有台灣「國民老公」許光漢參與其中。
《NO WAY OUT》故事講述絕代凶手出獄後，引發200億的「公開殺人懸賞」事件，想殺人跟想活下來的人將展開激烈決鬥。劇中，許光漢的爸爸是韓國人、媽媽是台灣人，他受到殺人委託去了韓國，與各角色牽扯在一起，總計8集，由崔國熙執導、李秀珍編劇，將於10月中開拍、明年3月殺青，播出日期與平台待日後公告。