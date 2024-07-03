不只陳耀訓！中秋蛋黃酥名店還有這些　下週開搶「甜點界香奈兒」

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有「甜點界的香奈兒」的美譽的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」，今年再度推出蛋黃酥禮盒，7月10日將開放官網讓消費者搶購，9入售價920元，金黃酥皮包裹著香甜的豆沙和鹹香的蛋黃，咬下去酥脆的口感與濃郁的餡料相得益彰。另外，「法朋」還與星級餐飲品牌欣葉聯名推出「欣葉聯名雙饗禮盒」，禮盒內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆，售價960元。
📍莎士比亞烘焙
與陳耀訓同樣都曾獲得世界麵包大賽冠軍的王鵬傑，旗下的莎士比亞烘焙每年也都會推出「心蛋黃酥」，號稱古銅色蛋黃酥，是特地把傳統中式蛋黃酥的食材與法式的烘焙手法結合，外層融合三款不同的奶油，讓餅皮帶古銅色且有獨特奶香與酥鬆質地，內餡強調100%臺灣契作小農紅豆餡，以及鹽漬熟成28-30天的鹽水鹹鴨蛋。業者回覆，預計7月下旬將可開放預購。
📍郭元益
郭元益近日宣布現烤服務據點再添一家，7月15日將進駐台北車站開出新門市，首波主打秋節人氣限定商品，包括最新推出的「頂級蛋黃酥-AMEDE」，食材嚴選日本北海道煉瓦小麥麵粉、法國溫泉鹽、日本海藻糖與荷蘭無鹽發酵奶油。內餡採用有巧克力界法拉利之稱的AMEDEI巧克力，為了保留90%的義大利托斯卡尼調溫黑巧克力的珍稀醇黑苦甜風味，特別分成兩階段熬煮內餡，並選用白豆沙，突顯莊園巧克力的濃郁風味。
傳統的「頂級蛋黃酥-紅豆」則是選用40天紅土醃漬蛋黃以葡萄籽油、台灣在地的合力酒廠（Holy Distillery）專屬特調蒸餾琴酒舒肥與低溫熟成30小時，最後再以炙燒、琴酒帶出蛋黃香氣，滑潤軟心蛋黃口感，還有手工桿製27層疊酥餅皮，及甜而不膩的手工熬製烏豆沙內餡，口感富層次。
📍新口味食品行
位於彰化鹿港頂番婆的「新口味食品行」在地經營30多年，生產的蛋黃酥還被彰化的網友喻為「一生中必吃」，每年逢中秋檔期時，不論是本店抑或是到台北百貨裡頭的快閃店，都是需要排隊許久的人氣糕點。
「新口味食品行」強調蛋黃酥製作須歷經從油皮包油酥的手勁桿壓力道、反覆層疊，再裹入鹹蛋黃與紅豆餡，每一道工序仰賴豐富經驗與技術，同時得確保出爐品質，是機器所取代不來的。業者開有開設分店「新口味鹿港店」，將蛋黃酥結合下午茶，成為可以內用的漂亮店面。
📍彰化不二坊
彰化老字號「不二坊」蛋黃酥，每年會在臉書公布可預訂的日期，大約都是只提供三天，且僅能電話預約，預約日期過後只能等到接近中秋節檔期時到現場排隊，據說一年比一年還要難搶，去年甚至還有某位民眾集結家人力量，兩天內撥了6萬通電話才終於搶到1500顆，足見其魅力。
📍不二糕餅
與不二坊系出同門的台中名店「不二糕餅」，其蛋黃酥同樣也是熱門商品。不二糕餅表示，他們與不二坊兩家都是獨立品牌，並非誰是誰的分店，不二坊是二代，不二糕餅是三代在管理，且兩個的配方基本上相同，但是當然還是有部分民眾因主觀意識覺得口感有差。
📍後媽家Home Mom Bakery
「Home Mom Bakery（後媽家）」今年推出和三盆蛋黃酥，並再度升級改版，創辦人倪淑敏Amber期望蛋黃酥的餅皮除了層次更酥鬆細緻、奶油香氣益顯輕盈之外，與內餡結合後更能嚐到豆餡香綿與鹹蛋黃鹹鮮，在使用荷蘭與法國兩種無水奶油之外，再度添加日本進口奶油，讓餅皮的酥脆度更持久，但入口後卻能入口即化。
內餡以顆粒紅豆和奶油紅豆餡調和，並以日本最高級的和三盆糖調味，搭配屏東潘氏醃漬足28日的鹹鴨蛋黃，做成奶油紅豆蛋黃酥；或者豆餡再加入棗泥調和成棗泥紅豆餡，製成另一款更具辨識度的棗泥紅豆蛋黃酥。