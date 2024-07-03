Sandy產後火速扛金鐘主持棒？本人證實「很興奮」：希望能等等我
金鐘獎將在10月盛大登場，傳出主辦單位三立電視目前已有屬意的主持人選，綜藝類會由Sandy吳姍儒主持，三立也表示有和她聯繫。對此，Sandy今（3）日出席節目《Talk Talk秀台語》首錄記者會也坦言確實有在討論中，對此感到很興奮期待，但因為不確定自己的狀況，因此還無法確認最終結果，「希望可以等我一下。」
記者吳昕蓓／台北報導
Sandy坦言，因為一切都還不確定，看到新聞報出來有傻眼，但有這次機會很難得，自己雖然想接下主持棒，希望主辦方能等她一下，但深知大型典禮需要長時間預備，也害怕自己的狀況影響到典禮進度，「很不好意思，這有點太難講了」，但她也表示，「如果有機會我會努力，如果選別人也沒關係」，坦言如果真的接到這份工作，會跟主辦單位商量沒有要減肥、立刻恢復身材，「太不健康了，我一定要吃飽。」
Sandy也有詢問婦產科醫師，自己的狀況能不能接下這份繁重高壓的工作，醫師有特別評估風險，告訴她各種情況如何，最後還是說要看Sandy他們自己的決定，被問到有什麼風險？Sandy直言，因為不想造成外界恐慌，所以不願意透露。
Sandy提到肚裡的寶寶，自嘲原本才說不生第二胎，還都特別迴避老公，沒想到還是中了，被吐槽：「還是有忍不住的時候」，讓全場笑翻，她表示：「（寶寶）來就來了，好好迎接她」，Sandy透露最近自己的腰扭到，但因為她是孕婦沒有人敢喬，也坦言自己不在乎身材變形，「經紀人跟服裝師比較在乎，不要裸體上陣就好。」