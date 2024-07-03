醫院擠滿人！夏季流行「4大傳染病」症狀一次看　張學友也感染RSV

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hMPV人類間質肺炎病毒是一種在西元2001年，由荷蘭科學家在急性呼吸道感染的孩童身上首次分離出來。以基因學的分類來看，hMPV與呼吸道融合型病毒最為相近，RSV感染的的高峰期主要在冬天到早春。而依據長庚實驗室過去的研究，台灣hMPV病毒流行高峰期較RSV稍晚，主要在3至5月，即春天至初夏的期間。
hMPV會導致上、下呼吸道感染，最常見的症狀是咳嗽和鼻塞、發燒、呼吸急促、發燒，可能合併腹瀉、喘鳴聲、結膜炎、中耳炎、皮膚疹、肝指數，病毒潛伏期約為三至六天，所有年齡層皆有可能反覆感染。由於hMPV症狀在嬰幼兒、免疫系統較弱及年長者身上較為明顯，甚至可能造成呼吸衰竭，也被譽為是「小孩殺手」。
📍RSV症狀
馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧指出，呼吸道融合病毒RSV（Respiratory Syncytical Virus, RSV）是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，一般好發於秋季和冬季，和新冠病毒一樣，感染過是沒有終身免疫，但隨著感染次數漸增，症狀也會一次比一次輕微。
黃瑽寧指出，感染RSV病毒典型症狀有咳嗽、流鼻涕、發燒等，嚴重者可能會引起急性細支氣管炎、氣喘發作及嬰兒哮喘，最嚴重約在感染後2到3天，喘鳴聲可以持續到一週，通常都是發生在第一次感染時，完全痊癒約需2週的時間。
另外，感染RSV過程中，有20%的嬰幼兒會併發中耳炎。過去統計及研究也顯示，在嬰幼兒時感染過RSV的孩子，會增加4歲之前兒童氣喘的機率。
📍新冠肺炎症狀
新冠肺炎今年疫情又再度升溫，而疾管署透過近4週變異株監測統計，表示本土檢出的變異株以JN.1最多，佔47%，KP.2的占比略升，為20%。林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰指出，KP.2變異株傳播速度快，且具有更強的適應性和傳播能力，可能會成為全球主要的流行株。
感染KP.2後可能現輕症或無症狀，包含喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、打噴嚏、疲倦等呼吸道症狀。但年紀大於65歲、癌症、免疫力低下的病患可能會出現嚴重症狀，例如發燒、寒顫、頭痛、肌肉或關節痛等。
📍流感症狀
流感病毒可分為A、B、C及D四種，症狀包含發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛等，比起一般感冒來得嚴重，病程持續時間也較長。65歲以上長者、幼童、孕婦、免疫功能不全者及具慢性疾病等高風險族群感染流感後，可能會產生嚴重併發症及死亡，例如細菌性肺炎、病毒性肺炎、腦炎或腦病變、心肌炎或心包膜炎及在使用aspirin之兒童病人引起雷氏症候群(Reye syndrome)等併發症。