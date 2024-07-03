葉元之追問中媒盯梢案查證進度　卓榮泰：一週內查清真相給交代

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葉元之也說，全案跟幾年前王立強案頗為雷同，王立強當時指控中共有龐大資源介入台灣選舉，引發側翼瘋狂炒作，政府還派人到澳洲了解案情，甚至引發了接續的向心案，還限制出境；結果查了半天，向心夫婦完全無罪；當時把王立強當一回事的政府高官們，沒有一個人為誤信王立強而出來道歉。讓人懷疑，前幾天罵成這樣，但是不是接下來全案也是一樣要船過水無痕？
葉元之2日質詢時，還特地引用網路笑話，指稱唐僧第一天到台北，剛下飛機就被記者問到，對陪酒小姐有何看法？搞得唐僧一頭霧水，結果隔天新聞頭條居然是唐僧飛抵台北，開口便問有沒陪酒小姐。唐僧怒斥媒體說「不會再理你」，結果媒體下標「唐僧衝冠一怒為紅顏」，讓人覺得媒體標題殺人。
葉元之強調，媒體已報導爆料來源是不具名的資深媒體人，又事涉嚴重的國安問題，何等重要，所以政府單位不會找不到爆料來源。尤其官員與民進黨立委都出來證實確有其事，現在怎麼會是指被指涉的人自清，跟唐僧一樣，指涉他人的人都沒事？難道台灣已經可以隨便講話、傷害別人名譽？
他也說，希望政府盡快對全案作出交代，是真的假的？官員指控是否屬實？執政黨不要老在內部找敵人，要團結台灣，而不是對立台灣。