陽明交大赴日分享半導體經驗 合作當地3所大學深化人才培育
台灣在全球半導體產業供應鏈扮演關鍵角色，陽明交通大學最近受邀前往日本3個重要半導體基地分享經驗，並且先後拜訪5所大學，其中還與北海道大學、熊本大學、九州大學簽訂合作備忘錄以及協議，未來將會建立共同研究室攜手深化人才培育。
記者林則澄／台北報導
陽明交大表示，這次訪日的代表團是由校長林奇宏領軍，一共拜訪東京工業大學、北海道大學、東北大學，以及鄰近台積電熊本子公司的九州大學、熊本大學，在這之中，陽明交大也與北海道、熊本大學、九州大學簽訂合作備忘錄以及協議，未來將會透過舉辦工作坊了解雙方的前瞻研究。
林奇宏表示，陽明交大將與北海道大學共同推動半導體領域聯合研究，幫助該區實現次世代半導體國產化的目標，另一方面，陽明交大也與熊本大學朝向學分互認以及建立共同研究室，促進當地半導體產業的發展。
林奇宏提到，陽明交大、工研院去年9月已與九州大學合作半導體、智慧載具、綠能等3個領域，這次再度簽署合作備忘錄，更進一步計畫在九州大學的伊都校區、陽明交大分別設立半導體領域的共同聯合研究室，雙方融合彼此在地的產學合作框架，促進當地企業進入國際半導體供應鏈架構。
陽明教大指出，學校長期為了台灣以及全球培育產業人才的經驗，獲得日本當地大學的高度肯定，這次訪日不僅鞏固雙方的合作關係，並且獲得當地媒體大篇幅報導，顯示日本對台灣半導體產學成果的高度興趣。