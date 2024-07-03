IVE張員瑛「金髮公主切」！新造型曝光 百萬粉絲看傻：美到像AI
南韓女團IVE中的人氣成員，現年19歲的張員瑛，有著甜美精緻的臉蛋及9頭身的高䠷身材，是許多人心目中的韓團女神，IG更有 1265萬追蹤人次，她2日發布多張新造型照片，整頭染成金髮，還有時尚的公主切造型，引來粉絲熱烈討論，不少人讚她就像真人版芭比，美到像AI。
記者李欣容／台北報導
張員瑛過去造型大部分都是黑色長髮，搭配空氣瀏海展現個人魅力，但她最新造型曝光，直接染上一頭金髮，還有個性公主切，瀏海也變成齊瀏海，搭配咖啡色皮革服裝，另外一套則是白色連身洋裝，更加顯白又有氣質，系列照片PO出，最多有132萬人按讚，有人誇她是真人版芭比、仙女轉世。
這不是她的髮型第一次受到討論，過去曾有人在中國拍賣網站上發現，有人在販售「張員瑛的頭髮」，而且限量3根，上架僅2天就已經被炒到人民幣10萬3662元（約新台幣45.5萬）的高價，賣家甚至宣稱「張員瑛的頭髮是演唱會上拔的。」令許多人感到震驚不已。
今年3月，她所代言的隱形眼鏡品牌釋出數支品牌代言廣告，廣告中張員瑛髮型百變，其中一支短髮齊瀏海的廣告造型曝光，當時也引來粉絲熱烈討論，直呼「美到像AI」，更被日本年輕女性票選為「最愛的神顏」。
有次團體到日本參加綜藝節目《閒聊007》與24名女中學生同台，其中一個片段，是一位十分喜愛張員瑛的女學生，在與張員瑛對到眼後，竟馬上眼泛淚光，讓張員瑛不好意思地道歉，並表示：「抱歉抱歉，看了妳！」可愛的畫面一公開，讓粉絲們大讚張員瑛的臨場反應與貼心。