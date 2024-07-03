獨／外籍生未來不得參加選秀！丹尼爾表態：我覺得未來已沒有希望

外籍生選秀還未定案！新聯盟周五再次開會　決議是否有替代方案

新職籃聯盟今（3）日進行選秀體能測試會，本屆選秀會外籍生在兩天前被拒於門外，引起外界的重視和討論。發言人張樹人表示，，這方面聯盟周五還會討會，有可能會討論替代方案。（圖／吳政紘攝）
新職籃聯盟今（3）日進行選秀體能測試會，本屆選秀會外籍生在兩天前被拒於門外，引起外界的重視和討論。發言人張樹人表示，，這方面聯盟周五還會討會，有可能會討論替代方案。（圖／吳政紘攝）

記者黃建霖/新北報導

新職籃聯盟今（3）日進行選秀體能測試會，本屆選秀會外籍生在兩天前被拒於門外，引起外界的重視和討論。對此聯盟暫代發言人的張樹人表示，這方面聯盟周五還會討會，有可能會討論替代方案，目前也還沒確定這8人是否就不能選秀，這會在那是會議後產生最終決議。

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會議沒充分詢問各球團意見？張樹人解釋情況

稍早富邦勇士和高雄17直播鋼鐵人都發聲，表示並未贊成廢除外籍生選秀的意見，對此新聯盟發言張樹人表示，自己首先尊重球團發言，也歡迎大家有自己的想法，不過當時在會議上確實有一家家球團的代表去詢問，並沒有人有反對的意見。

對今天的事，張樹人認為這樣的結果顯示未來新聯盟或許需要透過一個明確的機制，比如說「投票」來明確表達各球團意見。至於為什麼當天不使用投票的方式呢？張樹人說，主要是希望各球團能在會議上暢所欲言，充分表達自己意見，相較之下直接就用投票表決反而有點太粗暴。

8名外籍生未來　周五開會再次討論

這次新聯盟選擇廢除外籍生制度，張樹人表示在這方面大家立場是一致，但可能過程有點太倉促，在這個決定上有可以調整的空間，也透露未來這8名球員可能使用其他替代方案進入聯盟。

「我們這禮拜五會充分討論，因為這次取消外籍生選秀，確實有影響到他們的準備，決定的稍微倉促了一些。」張樹人表示，新聯盟在這方面保留一個空間，目前並沒有完全定案他們能不能選秀，或是可不可以用不同的身分加入聯盟。這件事會在本周再次開會討論，最終產生決議。

PLG與T1聯盟今天進行聯合體測會，上午先進行體能與投籃測驗，引起爭議的8名外籍生莫巴耶、杜拉米(政治大學)、哈特威克(健行科大)、奧斯曼(宏國德霖科大)、凱德爾(輔仁大學)、盧卡(萬能科大)、馬克斯(虎尾科大)、阿美(文化大學)現身現場。

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