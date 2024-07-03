「美股市值型ETF」00858年化殖利率逾10%　7/25除息、最晚7/24買

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法人觀察，00858近日公布6月配息預計配發1.7元股利，若是以7/2收盤價33.16元換算，年化殖利率超過10%。今日股價還向上揚，午盤33.41來算，漲幅更是達到0.75%。
永豐投信指出，00858訂7/25除息，實際配息金額將在7/23公布，投資人可以在7/24買進或持有，即可參與本次配息。
永豐美國500大ETF經理人林永祥表示，2024年上半年才結束，美股便繳出亮眼成績單，S&P500指數上漲14.48％。不過隨著美國通膨、政治因素等不確定性，近期美股呈現高檔震盪，AI人工智慧仍是美國科技股主要推升動力，隨著未來人工智慧在軟硬體、服務、醫療雨教育等領域的新應用，可望持續蓬勃發展，在AI硬體、軟體、晶片等需求看旺下，因此仍不看淡美股表現。
林永祥建議，可以股債ETF配置為投資策略方向，在基本面無虞、無系統性風險情況，股市在長期來看，仍會震盪向上。債券部位則是減低股市逢高可能帶來的波動風險，同時因降息循環可能帶來的資本利得機會。不過，股債配置雖是進可攻退可守策略，但也須留意降息速度，以及市場變化、個人風險承擔度，再去調整股債配置比例。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。