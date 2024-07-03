藍擬不提高罷免門檻！改推連署「要附身分證影本、假冒者罰百萬」
立法院內政委員會將於明（4）日將審查《公職人員選舉罷免法》修正案，由於民眾黨表態不支持提高罷免門檻，國民黨版恐送不出委員會，據了解，國民黨目前不打算強推提高罷免門檻，不過改參考民眾黨團、民進黨立委吳秉叡版本概念，提出修正動議，比照《總統副總統選舉罷免法》連署需附身分證影本、假冒者將判刑，加嚴連署方式。
記者林怡昕／台北報導
立法院內政委員會明日審查《公職人員選舉罷免法》相關修正案，總共審查7個版本，其中，國民黨立委許宇甄提出的版本主張「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」且「罷免同意票數須超過被罷免人當選得票數」，被直指就是要提高罷免門檻，青鳥們甚至已號召上街，要反對沒收罷免權。
據了解，由於內政委員會中，委員會藍綠白席次呈現藍委6席、綠委6席、白委1席，意即國民黨版本若沒獲得民眾黨支持，法案完全送不出委員會，而黨團態度也轉彎，擬不強推提高罷免門檻，將改在明天審查會時，先提出加嚴連署方式的修正動議，提案下周五可以進到院會。
許宇甄稍早提出《公職人員選舉罷免法》部分修正案目前正在連署當中，修正案指出，將比照《總統副總統選舉罷免法》第23條第5項規定，連署人連署時，應附「本人國民身分證影本」，作為查對真實性的防偽措施。與吳秉叡緊急撤案的「附身分證發證日期」有所不同。
另外許宇甄版本也增設相關罰則，利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或處新臺幣一百萬元以下罰鍰。