賈靜雯極醜照曝光！梧桐妹一看只說5字 母女真正關係攤在陽光下
金馬影后賈靜雯和前夫孫志浩育有19歲女兒梧桐妹（Angel），賈靜雯曾經說「有了她，我才懂得什麼叫做無私的愛」，母女倆堪稱生命共同體。賈靜雯昨（2）日公開和梧桐妹的對話截圖，愛女誇做鬼臉的老媽「很美」，讓賈靜雯樂不可支，「我女兒對我是真愛！」
記者楊穎軒／綜合報導
賈靜雯在IG限時動態上傳一張與梧桐妹的聊天紀錄截圖，可見賈靜雯疑似先傳一張夕陽的照片，梧桐妹說「好美」，接著賈靜雯無厘頭地一連傳兩張做出鬥雞眼、暴牙等扮醜的自拍，並問女兒這樣美不美，沒想到，梧桐妹回覆：「還是很美啊！」
被梧桐妹寵溺的賈靜雯，忍不住發文詔告大家：「我女兒對我是真愛！」並標記女兒的帳號，梧桐妹也轉發到IG上，母女兩人親暱的互動令人莞爾又羨慕。
去年5月，賈靜雯在陸綜《乘風2023》上想起和梧桐妹一起經歷第一段婚姻、與孫志浩的官司到再婚，當場紅眼眶，她說自己跟梧桐妹之間的緊密度特別不一樣，「或許跟離婚這件事情有關，所謂的一起吃苦...那段過程陪著她，其實很深刻，她是我第一個孩子，也是我第一次懂得怎麼當媽媽，那個力量是無比強大的...」
這時賈靜雯突然哽咽到說不出話，深吸了一口氣，才說：「因為有了我大女兒我才知道，我可以那麼堅強。」不少網友聽來心疼，直說：「母女倆真的經歷了好多，以後會越來越好的」、「姐姐不哭，未來的每一天都會很幸福」、「感動，羨慕這樣的母女關係」、「看哭了！」