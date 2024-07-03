民進黨新任發言人曝光！美女主播曝舅舅陳金德提醒她這件事
新北市議員卓冠廷因參選民進黨中執委，卸下發言人一職，民進黨發言人吳崢今（3）日宣布，其新任發言人遺缺將由35歲的前主播韓瑩出任；在韓瑩加入後，將與黨發言人吳崢、戴瑋姍共3人對外發言。
記者陳佩君／台北報導
民進黨今天召開中常會，吳崢在會後介紹新任發言人，韓瑩為輔仁大學經濟學系畢業，2011年畢業即經由校園徵選進入三立電視台擔任記者，之後在udn tv及公視「獨立特派員」製作專題新聞，關注公共議題，曾入圍「卓越新聞獎」，並獲得「星雲真善美國際報導獎」肯定。
吳崢說，在公視擔任政治組記者兼晚間新聞主播7年期間，負責總統府與外交新聞，也以專業、冷靜的播報風格受到觀眾喜愛。韓瑩多次跟隨總統蔡英文出訪，除了選舉報導，更參與國際重大新聞事件，包括2018年川金會、2019香港區議會選舉、 2022年APEC領袖峰會等。
此外，韓瑩會後證實，她的舅舅是行政院公共工程委員會主任委員陳金德，陳算是她的政治前輩，但兩人在工作上並沒有太多交集，陳事後知道接任發言人後，也勉勵共同努力；她也說，目前沒有選舉規劃，從媒體轉到黨職，今天是報到第三天，還在適應當中。