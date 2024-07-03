黃子佼爆性騷風波神隱！黃豪平曝「黃氏宗親會」現況：不會聊天
藝人黃子佼去年（2023）捲入me too事件，爆發性騷風波，檢方在他的住處搜出大量不雅片，其中有7部是未成年少女影片，K小姐更指控黃子佼性侵，一狀告上法庭，黃子佼昨（2）日預計要出庭説明，卻臨時告假持續神隱。黃豪平身為黃子佼弟子兵《黃氏宗親會》的一員，今（3）日出席節目《Talk Talk秀台語》首錄記者會，被問到此事坦言，群組已經沒有運作，甚至也「不會聊天。」
記者吳昕蓓／綜合報導
黃子佼2018年將自己的弟子兵都拉入「黃氏宗親會」群組，黃豪平透露，群組已經停止運作很久，他們不會聊天，這個群組原本就是黃子佼拿來佈達資訊的，如今黃子佼神隱，自然就沒有人講話，但他私下還是會和其他人聯絡，比較常跟陳大天、洪詩互動。由於傳出黃子佼神隱後，黃豪平接收了對方大部分主持工作，因此也被許效舜虧：「踩著別人屍體。」
黃豪平透露，9月脫口秀會有專場演出，不會講到黃子佼，「沒有什麼必要」，暫時也不會邀請對方，目前貴賓名單都還在安排中，他也直呼想邀請許效舜來，但被許效舜當場拒絕，讓全場笑翻。
提到女友周宇柔，黃豪平表示，兩人的感情穩定，還在發展中，被問到已經買房，是否打算結婚？他也笑說：「房子買了可以再賣，結婚這件事情慢慢來。」
※【NOWnews 今日新聞
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