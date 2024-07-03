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黃子佼爆性騷風波神隱！黃豪平曝「黃氏宗親會」現況：不會聊天

▲藝人黃子佼爆發性騷風波，被一狀告上法庭，昨（2）日預計要出庭説明，卻臨時告假持續神隱，對此，黃豪平身為黃子佼弟子兵《黃氏宗親會》的一員，也透露群組已經沒有運作，甚至也「不會聊天。」（圖／記者吳翊緁攝影）
▲藝人黃子佼爆發性騷風波，被一狀告上法庭，昨（2）日預計要出庭説明，卻臨時告假持續神隱，對此，黃豪平身為黃子佼弟子兵《黃氏宗親會》的一員，也透露群組已經沒有運作，甚至也「不會聊天。」（圖／記者吳翊緁攝影）

記者吳昕蓓／綜合報導

藝人黃子佼去年（2023）捲入me too事件，爆發性騷風波，檢方在他的住處搜出大量不雅片，其中有7部是未成年少女影片，K小姐更指控黃子佼性侵，一狀告上法庭，黃子佼昨（2）日預計要出庭説明，卻臨時告假持續神隱。黃豪平身為黃子佼弟子兵《黃氏宗親會》的一員，今（3）日出席節目《Talk Talk秀台語》首錄記者會，被問到此事坦言，群組已經沒有運作，甚至也「不會聊天。」

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▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲黃豪平今（3）日出席節目《Talk Talk秀台語》首錄記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）
黃子佼2018年將自己的弟子兵都拉入「黃氏宗親會」群組，黃豪平透露，群組已經停止運作很久，他們不會聊天，這個群組原本就是黃子佼拿來佈達資訊的，如今黃子佼神隱，自然就沒有人講話，但他私下還是會和其他人聯絡，比較常跟陳大天、洪詩互動。由於傳出黃子佼神隱後，黃豪平接收了對方大部分主持工作，因此也被許效舜虧：「踩著別人屍體。」

黃豪平透露，9月脫口秀會有專場演出，不會講到黃子佼，「沒有什麼必要」，暫時也不會邀請對方，目前貴賓名單都還在安排中，他也直呼想邀請許效舜來，但被許效舜當場拒絕，讓全場笑翻。

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▲黃豪平（右）想邀請許效舜來脫口秀專訪，但被許效舜（左）當場拒絕。（圖／記者吳翊緁攝影）
提到女友周宇柔，黃豪平表示，兩人的感情穩定，還在發展中，被問到已經買房，是否打算結婚？他也笑說：「房子買了可以再賣，結婚這件事情慢慢來。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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