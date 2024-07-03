誠品進駐桃園青埔「2028年開幕」！規劃、亮點公開 千坪獨棟大店
誠品生活全新店型即將進駐桃園青埔！承租「臻鼎科技集團」企業總部的1至4樓，合作打造近5000坪的獨棟大店，預計明（2025）年動工，規劃在2028年正式開幕，招商主要包括會有餐飲、親子書店、策展、時尚，亮點是賣場會有全新的配置，並且首次把誠品書店放在商場一樓，打造出目前全台最不一樣的誠品。
記者鍾怡婷/綜合報導
臻鼎科技集團選在高鐵桃園站前興建總部大樓，土地面積約有2300多坪，並與誠品生活合作，共同創作近5000坪全新獨棟大店，誠品賣場規劃在1至4樓，預計2028年底開業，從公開的建築規劃圖可以看到，誠品桃園青埔店緊鄰臻鼎科技總部，不過賣場有自己的出入口、空間，是誠品在桃園的首間獨棟店型，地點就位在IKEA青埔店旁。
誠品生活董事長吳旻潔透露，誠品桃園青埔店的亮點除了綜合書店外，還會著重在親子手做課程、體驗型的規劃，有別於以往將書店規劃在高樓層，誠品書店將首次選擇進駐商場一樓，讓民眾一走進賣場就能看到代表誠品生活的書局，期望帶給消費者新的感受。
吳旻潔也提到，「誠品在桃園耕耘多年，一直渴望開展獨立大店來服務桃園的民眾，今年終於願望成真！這是誠品首次和全球頂尖科技大廠企業總部跨界合作，位置又處於海內外歸人旅客降落台灣的首要據點，因此我們將積極規劃有別於台灣任何一間大家所看過的誠品書店」。
臻鼎科技集團企業總部大樓，也特別邀請享譽國際的Gensler建築事務所設計操刀，將打造地標級建築作品；誠品生活則邀請規劃亞洲最大「誠品生活新店」與東南亞首店「誠品生活吉隆坡」的建築師蕭博文統籌演繹誠品獨有的場所精神。這座由世界首屈一指科技大廠臻鼎及誠品生活共同創作的未來之城，預計2028年亮相，將注入彼此的軟硬實力與豐富色彩，成為桃園全新地標！