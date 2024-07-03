選美先生跨界演BL劇！公主抱《原子少年》陳峻廷甜誇：眼神很勾人
三立於2023年推出VBL系列共計4部作品，今年預計籌劃3部新BL劇，首部《全面管控》於7月1日正式啟動，該劇由曾參加全球前三大國際男士選美比賽「全球先生（Mister Global）」的張哲偉，與《原子少年》出身的陳峻廷演出，延續上一部AI為題材的《恆久定律》，將釋出恆人系列第二款AI人工智能4號的故事，首度嘗試執事及鬼畜題材，開啟台灣BL劇新領域，張哲偉更誇陳峻廷的眼神很會勾人，想必能擦出不少火花。
記者李欣容／台北報導
曾參加全球前三大國際男士選美比賽「全球先生（Mister Global）」的張哲偉，被稱為全台灣最養眼的男人，這次在《全面管控》飾演一拿掉眼鏡就鬼畜S化的AI人工智能「恆4」，而他早在2023年參與VBL演出時就強烈希望可以挑戰飾演機器人，這次終於圓夢，張哲偉覺得這次演出很有難度，由於他是策略軍事人工智能，要比較冷酷一點，比較不懂感情，笑說：「可能講情話聽不懂，反應會像木頭，可是當集數到越來越後面，兩人的火花會越來越強。」
而被AI管控得無法翻身的少爺一角，則邀請到《原子少年》陳峻廷演出，角色非常叛逆，華岡藝校戲劇科出身的他一直希望除了唱跳團體外，能真正成為一個演員，他笑說一直想演出間諜類型的戲劇，這次與張哲偉一見面，他就大方地對張哲偉說：「你抱我！」恆4這角色就是到暴發戶家中擔任執事兼保鑣，他面對叛逆的少爺陳峻廷該如何讓他乖乖聽話，是最大的難題。
張哲偉笑說陳峻廷的眼神超會勾人，但還有一種無辜感：「是會讓人想要保護他的眼神。」而陳峻廷近期瘋狂健身，就是因為對手的兩塊大胸肌讓他頗感壓力：「比我吃的雞胸肉還要大，沒事就很想伸手去抓一下。」而今年台灣掀起AI熱，VBL劇也搭上這波熱潮，張哲偉覺得現在科技這麼發達，未來跟AI談戀愛並非不可能，因為很多人做不到的事情，其實機器人都可以幫忙達成。陳峻廷則認為現代人大家都會想要被保護、被溫柔對待，而人工智能可以滿足生活上不同面向的需求，可以包容又不會耍小脾氣，現在也有許多和人工智能談戀愛的故事題材，就代表未來沒有不可能。