台灣前5000大企業公布！台積電續居獲利王　廣達重回營收前10強

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至於2023年5000大企業營收與獲利雙成長百強企業，其中有2大特點，包括一、製造業只占26家，服務業則占了74家，服務業入榜家數是製造業的1.85倍之多，顯示服務業明顯強過製造業；二、消費性產業大幅增長，內需產業壓過出口產業，這也恰好是反映2023年全球經濟環境的特殊性，製造業受制於庫存消化與訂單遞延效應表現不佳，服務業則因疫情完全解禁及股市上漲帶動內需消費、疫情期間窒息的車市也一併爆發，再加上台商資金投入房地產，同時政策上對於綠電的需求也大增，帶動電力相關產業，造就百強企業並不以科技電子製造業為主的不一樣的面貌，尤其前20大企業更印證傳產和服務業的成長能量。
中華徵信所進一步分析，營收與獲利雙成長百強企業大致可分4大類型，第1大類型是房地產相關的產業包辦了26家；第2大類型是運輸、觀光餐飲消費相關產業，包括百貨公司業6家、運輸業7家、旅館餐飲業5家、旅行社2家及寶雅國際，合計也占有21家；第3大類型是汽車產業，包括汽車買賣業13家及汽車及其零件製造業4家，再加上航空器及其零件業合計達到19家；第4大類型是電力相關產業，包括電力供應業7家，以及電力機械器材業3家，合計占有10家，這4大類型產業家數總計占營收與獲利雙成長百強企業家數的75％。
至於整體電子相關製造產業則僅占雙成長百強企業中的10家，包括資訊電子及通信器材業9家及視聽電子產品製造業的瑞軒科技。中華徵信所指出，網路設備業、半導體業、被動元件業、資料儲存媒體製造及複製業、光電材料及元件製造業都沒有進入雙成長百強企業榜單，顯示入榜的電子業在2023年有其成長的特殊性，若加上服務業中的IC設計業、電腦系統整合服務業及電腦及其週邊設備、軟體批售業，整體電子科技業合計也只占15家，在營收與獲利雙成長百強企業中居於少數族群。
值得注意的是，若與2022年相較，2023年營收淨額前10大企業沒有新競爭者，前10大企業中，只有台灣電力是由第11名回升到第8名，其他9家企業都是蟬聯入榜。包括鴻海及台積電、和碩聯合科技、台灣中油、廣達電腦、仁寶電腦工業分別蟬聯第1名至第6名，勞動部勞工保險局由第8名上升到第7名，台塑石化由第7名下降至第9名，國泰人壽保險則繼續維持在第10名。
至於營收淨額前10大企業電子製造業維持占有5席，石化業占有2席，人壽保險業占有1席、電力供應業占有1席。同時民營企業占有7席，公營事業占有3席。
不過，稅後純益前10大企業的排名具出現洗牌的情況。半導體龍頭台積電再度以8385億元續蟬聯獲利榜首；第2名是鴻海精密工業約1421億元，第3名則為聯發科技約770億元，第4名及第5名分別為富邦金融控股及聯華電子，稅後純益各約為650億元及610億元，獲利前5名的稅後純益均達600億元以上，第6名至第10名依次為中信金約576億元、國泰金約515億元、中信銀行約413億元、廣達電腦約397億元及中華電信約369億元。
值得注意的是，中信金及中信銀行母子公司分別為2020年及2013年排名第7名及第10名之後，雙雙重回稅後純益前10大企業。國泰金則由2022年的第11名重回第7名。廣達電腦則為2013年稅後純益排名第5名之後，首次晉升稅後純益前10大企業；中華電信則是在退出稅後純益前10大企業兩年後，也再度回升到第10名。
相較於2021年獲利前10大企業稅後純益全都超過1000億元，023年只剩下前2名企業稅後純益達1000億元以上，顯示獲利的差異性極大，合計稅後純益前10大企業稅後純益為1兆4106億元，年衰退28.44％，但占500大企業稅後純益總額比重卻由54.42％上升到73.5％，而稅後純益前10大企業中電子科技產業占有5家仍居於多數。
另外，2023年500大企業最佳經營績效10大企業排名，由潤隆建設稱霸；第2名則是保盛藥業；第3名至第5名分別是永信建設開發、大亞創業投資及文生開發；第6名是元大證券投資信，7名則是和泰汽車，第8名至第10名則是鈊象電子、和平電力、玉山創業投資。
至於榜單中電子相關產業占3席為最多，創業投資業也占有2席，製藥業、證券投資信託、汽車買賣業、遊戲軟體業、電力供應業各占有1席。航運業3雄被擠出前10名，服務業占有9席，製造業則僅剩下保盛藥業1席，這也顯示2023年的產業變化極大。