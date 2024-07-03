2025金門馬拉松開放報名！1月18、19日鳴槍開跑　賽事資訊一次看

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此外，「2025金門馬拉松」採取全新路線與全新景點，該賽事除了沿線有熱情的啦啦隊，仍有兩棲蛙人列隊競跑、輕型戰術車當前導車並安排中型戰術車當殿後車。健跑與健走組完賽選手可以領取300mL限量的紀念酒，享用賽後風味餐，而競賽組選手也有賽獎牌、大浴巾及限量精美瓷瓶紀念酒等豐富紀念品。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次金門馬拉松的賽事資訊：
📌「2025金門馬拉松」賽事報名資訊：
賽事時間：2025年1月18日~1月19日（星期六、日）
賽事地點：金城田徑場、金馬聯合服務中心前廣場
第一階段報名：6月24日（一）18:00 ~ 6月27日（四）17:00
第二階段報名：6月28日（五）15:00 ~ 10月4日（五）17:00
第三階段報名：6月28日（五）18:00 ~ 10月4日（五）17:00
報名網址：2025金門馬拉松官網
🏃健走組（4KM）
報名費用：NT＄200
報名限額：4,000人
🏃健跑組（4KM）
報名費用：NT＄200
報名限額：3,000人
🏃路跑組（10KM）
報名費用：NT＄800
報名限額：3,500人
🏃半程馬拉松組（21KM）
報名費用：NT＄900
報名限額：3,300人
🏃馬拉松組（42KM）
報名費用：NT＄1,000
報名限額：1,700人
🏃馬拉松組+初馬獎（42KM）
報名費用：NT＄1,700
報名限額：300人
📌「2025金門馬拉松」賽事路線圖：
健走組＆健跑組（4KM）：(起點)金城田徑場→左轉浯江北堤路→右轉環島西路一段→左轉金山路→右轉往豐蓮山牧馬侯祠道路→直行賢城路→左轉賢城路→右轉西海路三段→左轉浯江北堤路→右轉金城田徑場(終點)。
馬拉松組（42KM）：(起點)金馬聯合服務中心前廣場→右轉民族路→右轉西海路三段→左轉賢城路→右轉環島西路一段→左轉環島西路一段→左轉環島南路一段→左轉盤果路→右轉桃園路→直行環島南路三段→直行經武路→右轉瓊徑路→直行環島南路四段→左轉市港路→直行黃海路→左轉環島東路二段→左轉高陽路→左轉環島北路三段→右轉瓊安路→右轉往嚨口折返→右轉瓊安路→右轉頂林路→左轉寧湖路→左轉慈湖路三段至一段→右轉光前路→直行民權路30巷→左轉金馬聯合服務中心前廣場(終點)。
半程馬拉松組（21KM）：(起點)金馬聯合服務中心前廣場→(逆向)左轉民權路→左轉環島西路二段→右轉瓊安路→約后沙折返→右轉頂林路→左轉寧湖路→左轉慈湖路三段至一段→右轉光前路→直行民權路30巷→左轉金馬聯合服務中心前廣場(終點)。
路跑組（10KM）：(起點)金馬聯合服務中心前廣場→(逆向)左轉民權路→左轉環島西路二段→右轉瓊安路→右轉頂林路→右轉環島北路一段→直行民權路→右轉光前路→左轉光前路→直行民權路30巷→左轉金馬聯合服務中心前廣場(終點) 。