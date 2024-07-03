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2025金門馬拉松開放報名！1月18、19日鳴槍開跑　賽事資訊一次看

▲「2025金門馬拉松」即日起開放報名，將於明年1月18日、19日登場，將採取全新的路線。（圖／翻攝自金門馬拉松官網）
▲「2025金門馬拉松」即日起開放報名，將於明年1月18日、19日登場，將採取全新的路線。（圖／翻攝自金門馬拉松官網）

記者林之越/綜合報導

2025金門馬拉松開放報名！第18屆金門馬拉松將於明年 1 月 18 日至 19 日登場，即日起已開放三階段的全面報名18日為健康休閒組率先開跑，而全馬、半馬、路跑等競賽組則是在19日起跑，本次金門馬拉松也將採用全新路線，邀請參賽者一起體驗充滿自然風貌與戰地文化的賽道。

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主辦方表示，隨著前兩屆金門馬拉松帶領大家體驗金門跨海大橋的壯闊，也讓跑友體會到大橋路跑的難度與艱辛，希望透過這次賽道規劃，帶跑友重回到我們大金門島，讓大家知道，金門美麗的不只有金門跨海大橋，還有金門獨特的自然風貌與文化，鼓勵國內外的跑者們，一起來金門創造個人最佳 PB

此外，「2025金門馬拉松」採取全新路線與全新景點，該賽事除了沿線有熱情的啦啦隊，仍有兩棲蛙人列隊競跑、輕型戰術車當前導車並安排中型戰術車當殿後車。健跑與健走組完賽選手可以領取300mL限量的紀念酒，享用賽後風味餐，而競賽組選手也有賽獎牌、大浴巾及限量精美瓷瓶紀念酒等豐富紀念品。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次金門馬拉松的賽事資訊：


📌「2025金門馬拉松」賽事報名資訊：

賽事時間：2025年1月18日~1月19日（星期六、日）

賽事地點：金城田徑場、金馬聯合服務中心前廣場

第一階段報名：6月24日（一）18:00 ~ 6月27日（四）17:00

第二階段報名：6月28日（五）15:00 ~ 10月4日（五）17:00

第三階段報名：6月28日（五）18:00 ~ 10月4日（五）17:00

報名網址：2025金門馬拉松官網


🏃健走組（4KM）

報名費用：NT＄200

報名限額：4,000人


🏃健跑組（4KM）

報名費用：NT＄200

報名限額：3,000人


🏃路跑組（10KM）

報名費用：NT＄800

報名限額：3,500人


🏃半程馬拉松組（21KM）

報名費用：NT＄900

報名限額：3,300人


🏃馬拉松組（42KM）

報名費用：NT＄1,000

報名限額：1,700人


🏃馬拉松組+初馬獎（42KM）

報名費用：NT＄1,700

報名限額：300人


📌「2025金門馬拉松」賽事路線圖：

健走組＆健跑組（4KM）：(起點)金城田徑場→左轉浯江北堤路→右轉環島西路一段→左轉金山路→右轉往豐蓮山牧馬侯祠道路→直行賢城路→左轉賢城路→右轉西海路三段→左轉浯江北堤路→右轉金城田徑場(終點)。

▲「2025金門馬拉松」將於明年1月18日、19日登場，圖為健跑、健走組的賽事路線圖。（圖／翻攝自金門馬拉松官網）
▲「2025金門馬拉松」將於明年1月18日、19日登場，圖為健跑、健走組的賽事路線圖。（圖／翻攝自金門馬拉松官網）

馬拉松組（42KM）：(起點)金馬聯合服務中心前廣場→右轉民族路→右轉西海路三段→左轉賢城路→右轉環島西路一段→左轉環島西路一段→左轉環島南路一段→左轉盤果路→右轉桃園路→直行環島南路三段→直行經武路→右轉瓊徑路→直行環島南路四段→左轉市港路→直行黃海路→左轉環島東路二段→左轉高陽路→左轉環島北路三段→右轉瓊安路→右轉往嚨口折返→右轉瓊安路→右轉頂林路→左轉寧湖路→左轉慈湖路三段至一段→右轉光前路→直行民權路30巷→左轉金馬聯合服務中心前廣場(終點)。

▲「2025金門馬拉松」將於明年1月18日、19日登場，圖為馬拉松組的賽事路線圖。（圖／翻攝自金門馬拉松官網）
▲「2025金門馬拉松」將於明年1月18日、19日登場，圖為馬拉松組的賽事路線圖。（圖／翻攝自金門馬拉松官網）

半程馬拉松組（21KM）：(起點)金馬聯合服務中心前廣場→(逆向)左轉民權路→左轉環島西路二段→右轉瓊安路→約后沙折返→右轉頂林路→左轉寧湖路→左轉慈湖路三段至一段→右轉光前路→直行民權路30巷→左轉金馬聯合服務中心前廣場(終點)。

▲「2025金門馬拉松」將於明年1月18日、19日登場，圖為半程馬拉松組的賽事路線圖。（圖／翻攝自金門馬拉松官網）
▲「2025金門馬拉松」將於明年1月18日、19日登場，圖為半程馬拉松組的賽事路線圖。（圖／翻攝自金門馬拉松官網）

路跑組（10KM）：(起點)金馬聯合服務中心前廣場→(逆向)左轉民權路→左轉環島西路二段→右轉瓊安路→右轉頂林路→右轉環島北路一段→直行民權路→右轉光前路→左轉光前路→直行民權路30巷→左轉金馬聯合服務中心前廣場(終點) 。

▲「2025金門馬拉松」將於明年1月18日、19日登場，圖為路跑組的賽事路線圖。（圖／翻攝自金門馬拉松官網）
▲「2025金門馬拉松」將於明年1月18日、19日登場，圖為路跑組的賽事路線圖。（圖／翻攝自金門馬拉松官網）

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