麋先生音樂節麥克風出包！誇熱狗金曲獎「失聲」反應：就是專業
樂團「麋先生MIXER」曾以專輯《馬戲團運動》奪下第25屆金曲獎最佳樂團獎，上週出席第35屆金曲獎，看到MC HotDog熱狗在表演時麥克風失聲狀況，想到他們也曾遇過技師搞錯團員麥克風的尷尬狀況，大讚熱狗反應很專業。
記者李欣容／台北報導
麋先生成團12年，將在9月21日舉辦「馬戲團運動 CircUs世界巡迴演唱會」，今（3）日舉辦記者會，聊到上週的金曲獎，麋先生分享，看到熱狗當時表演到一半，麥克風沒聲音，最後只好自己喊卡，還下跪求大家再給他一次機會，幽默化解演出事故，大讚熱狗「就是專業」。
麋先生也分享他們曾經在演出大型音樂節時，技師搞錯成員的麥克風，主唱聖皓的麥克風和吉他手小B的麥克風搞錯，導致現場觀眾聽到的都是小B的合音，技師一緊張，竟又將喆安的麥克風拿給聖皓，聖皓笑說，「想向那次的觀眾道歉，可能聽到會覺得，這團唱歌滿隨性的。」
麋先生將於9月21日首度踏上台北小巨蛋，舉辦「麋先生〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡迴演唱會」，門票於7月6日在拓元售票系統正式開賣，而《都是浪漫害的》巡演將在7月27日前進香港舉辦最終場演出，除了專場演出，他們也將在7月4日於2024花蓮夏戀嘉年華表演，隔天於高雄啤酒音樂節獻唱。