新青安實施近1年申請衝5.7萬戶　他分析房市熱背後原因是「這個」

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報導指出，政府去年年初提出「平均地權條例」修正案，使房市開始一度降溫，但8月的新青安政策，卻激發大批剛性需求首購族，使房市熱度升高。今年1到5月與去年同期買賣轉移棟數統計，6都加新竹交易量年增30.6%，台南、高雄年增近4成，又以新竹最高達到42.1%，顯示房市交投熱絡。
根據財政部資料顯示，截至今年5月底，舊青安上路13年、總計40萬戶，平均一年申請不到3萬戶，但實施不到1年的新青安卻因優惠誘人，暴衝到5.7萬戶，平均每月超過5700戶，比起過去13年多出1倍。
報導採訪台灣中小企業銀行前董事長、現任致理科技大學副校長黃博怡，問及房市熱絡關鍵原因，他認為，台商回流帶動的經濟繁榮，與2010年推出的舊青安時空環境不同。當年產業外流，人民對台灣沒有信心，即使有優惠方案也無法刺激爆量，但如今台商回流，帶來興建廠辦及更多的需求，國際大廠如輝達紛紛來台設置研發基地，工作機會增加，使年輕人對台灣信心提升，購屋意願便增加。
此外，黃博怡指出，建商推出的小坪數建案，符合年輕世代需求，原生家庭也可幫忙。因此政府一推此方案，便立即帶動市場熱度。他認為，這是大環境結構性改變，重點是民眾有信心了，新青安只是助力而已。
報導指出，過去舊青安單月貸款總額不超過100億元，新青安單月貸款總額就167億元，成長至今5月最高峰635億元。舊青安撥貸件數佔整體買賣移轉棟數從5%到7%，但新青安直接跳到雙位數，而且還逐月遞增，最新數字已經達到23.7%，等於每4戶交易，就有1戶是使用新青安方案。
儘管房市交易熱絡也帶來亂象，如中南部傳出躺平族的絕望民眾，預期高房價買不起房，以80萬元代價淪為市場投資客人頭，讓投資客轉租獲利。也有為了搶新成屋不惜追價，用蛋黃區價格買了蛋黃區等情況。
但從房屋買賣總價比例來看，新青安對低總價房型影響最大，吸引首購族大量搶進小宅、低總價市場。也使得小宅、中大坪數房型是況出現冷熱M型化極端差距，小宅房漲幅高，中大坪數漲幅落後，甚至賠售情況都有。永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，觀察上半年表現判斷，若下半年國際經濟局勢穩定且國內沒有房市政策推出的狀況下，房市仍然樂觀。不過，新青安不是讓買不起的人買得起，而是讓可能買得起的人努力買得起，所以還是必須評估自身付款能力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。