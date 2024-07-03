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印度宗教集會踩踏至少121死！還原現場混亂關鍵：講道者難逃責任

▲印度北方邦發生嚴重踩踏事故，已知造成至少121人死亡，仍有一些參加宗教集會的信徒在尋找失散的家人。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度北方邦發生嚴重踩踏事故，已知造成至少121人死亡，仍有一些參加宗教集會的信徒在尋找失散的家人。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）哈特拉斯縣（Hathras）昨（2）日舉行一場宗教集會時發生踩踏事故，造成至少121人死亡，其中死者絕大多數為婦女和兒童，是印度史上最嚴重的踩踏事故之一。而之所以會造成如此大規模死傷，講道者庫瑪（Saurabh Kumar）與他身邊的活動組織者絕對難逃責任，印度警方已立案調查，要將庫瑪追捕到案。

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綜合外媒報導，這起事件發生在印度北方邦哈特拉斯縣的一個村莊，位於印度首都新德里（New Delhi）東南方約200公里處。當時該村莊正在舉行印度教宗教集會，講道者是自稱聖者且改名為「博勒巴巴（Bhole Baba）」的庫瑪。活動結束後，大批信徒湧向講台希望觸摸庫瑪的腳以及庫瑪所站位置的泥土，志工們試圖阻止，推擠之際引發混亂，最終演變成讓現場陷入「踩踏地獄」的恐怖奪命事故，已知至少造成121死、31人受傷，其中死者絕大多數都是婦女，包括112名婦女和7名兒童。

▲印度北方邦（Uttar Pradesh）今（2）日驚傳在舉行宗教活動時發生踩踏事故，死亡人數增至116人。（圖／美聯社／達志影像）
▲這起踩踏事故已經至少造成121死、31人傷，其中死者絕大多數都是婦女，包括112名婦女和 7名兒童。（圖／美聯社／達志影像）
但這起踩踏事故並不只是一場意外，警方初步調查報告已經針對庫瑪與集會籌辦者提出多項指控，目前正在全力追捕庫瑪到案。

事故前疏失：25萬人擠爆現場，遠超場地容納範圍

警方報告中指出，這場宗教集會有事先申請許可，當時稱只會允許8萬人會參加，但最終現場聚集人數卻超過25萬人，遠遠超過許可人數以及場地容納範圍，過度擁擠導致現場一旦發生混亂就一發不可收拾。

事故中疏失：志工限制人群活動，只為確保庫瑪先離開

活動散場時部分群眾爭相湧上想要觸摸庫瑪，固然是掀起混亂的開端，但是在現場維護秩序的志工以及庫瑪身邊的工作人員，無法控制場面，不僅僅用棍棒阻止人群靠近庫瑪，連只是想要離開現場的群眾都會被阻止。據了解，集會主辦方的事先規劃是等到庫瑪離開後，再讓現場群眾離開，原意是為了避免混亂，但當時混亂已經發生，有的群眾並非要搶著去觸碰庫瑪，只是想要離開現場，也被工作人員強行阻攔，人流無法疏散，導致現場情況更加失控。

事故後疏失：虛假陳述卸責，掩蓋混亂痕跡

而在嚴重踩踏事故爆發後，庫瑪本人目前仍行蹤不知，警方正在追捕中，而到案說明的工作人員又避重就輕，不僅沒有在第一時間提供救援，反而把人們遺留在現場的衣服和鞋子扔進附近的田野中，試圖卸責掩蓋死傷的嚴重程度。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X（舊稱推特）發文，向死者家屬表示哀悼，祝願傷者早日康復。莫迪表示，聯邦政府正在協助北方邦，並宣布提供20萬盧比（約台幣7萬8200元）慰問金，每名傷者5萬盧比的醫療補助金。但印度議員拉傑（Rajesh Kumar Jha）表示，如果當局不認真對待集會活動的安全規範問題，意外仍將不斷發生，「將會繼續看到人們為此送命」。

印度人口眾多，過去舉行宗教集會或是朝聖活動不時傳出踩踏事件，通常是因為管理不善所致。2016年4月，克勒拉邦（Kerala）一座神廟施放煙火引發火災，信徒逃命之際引發踩踏，造成112人死亡、400人受傷的慘劇。

在更早以前，2013年的印度中部也發生過一次踩踏事件，造成115人死亡；2008年9月，拉吉斯坦邦（Rajasthan）一座神廟舉辦九夜節慶典，大門開放時信徒爭先恐後進入，造成224人死亡、400人受傷；2005年在馬哈拉施特拉邦的年度朝聖中發生踩踏事件，超過340人死亡。


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