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基進向國台辦舉報徐巧芯丈夫台獨！黃揚明酸：誰才是中共同路人？

▲台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺向國台辦舉報徐巧芯丈夫是台獨分子。（圖／翻攝自楊佩樺臉書）
▲台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺向國台辦舉報徐巧芯丈夫是台獨分子。（圖／翻攝自楊佩樺臉書）

記者呂炯昌／台北報導

民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉入詐騙案，週刊報導，徐巧芯的丈夫劉彥澧為拉攏涉案人林于倫，曾自爆把票投給前總統蔡英文，還稱自己的終極目標是顛覆中國，台灣才能真正獨立。對此，台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺昨日到郵局寄出舉報信，向中國國台辦舉報徐巧芯及其家人是台獨份子。不過，資深媒體人黃揚明今（3）日狠酸：「誰才是中共同路人？」

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楊佩樺表示，劉彥澧為了拉攏友人，自爆2020年總統大選將票投給蔡英文，更說自己終極目標是要顛覆中國，這樣台灣才能獨立。她質疑，徐巧芯可以接受自己老公為了達到目的，用自己的政治立場作為欺騙的手段？還是徐巧芯及其家人是真心希望台灣獨立，因此徐巧芯才無所不用其極地，增加國民黨仇恨值、降低中國國民黨立委水準。

楊佩樺批評，徐巧芯4月時在媒體前撇清自己與先生早已沒有和劉向婕聯繫、完全不知情，根本是在欺騙社會大眾，加上提供給洗錢公司的百萬金流、疑似詐欺銀行超貸等都交代不清，不禁令人質疑徐巧芯根本毫無誠信可言。

楊佩樺也在臉書上出出示寫給國台辦的手寫信，她還開玩笑「寫出舉報信內容的助理，他根本是真的小粉紅。」

不過，媒體人都對於楊佩樺感到不知所云，黃揚明在臉書上提到，「誰才是中共同路人？」桃園市議員詹江村在下方留言說，「陳柏惟過去也曾經檢舉過別人台獨」；媒體人謝寒冰在臉書表示，「台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺通敵賣台證據在此，我就說這些獨派其實是老共臥底吧」。


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