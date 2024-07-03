基進向國台辦舉報徐巧芯丈夫台獨！黃揚明酸：誰才是中共同路人？
民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉入詐騙案，週刊報導，徐巧芯的丈夫劉彥澧為拉攏涉案人林于倫，曾自爆把票投給前總統蔡英文，還稱自己的終極目標是顛覆中國，台灣才能真正獨立。對此，台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺昨日到郵局寄出舉報信，向中國國台辦舉報徐巧芯及其家人是台獨份子。不過，資深媒體人黃揚明今（3）日狠酸：「誰才是中共同路人？」
記者呂炯昌／台北報導
楊佩樺表示，劉彥澧為了拉攏友人，自爆2020年總統大選將票投給蔡英文，更說自己終極目標是要顛覆中國，這樣台灣才能獨立。她質疑，徐巧芯可以接受自己老公為了達到目的，用自己的政治立場作為欺騙的手段？還是徐巧芯及其家人是真心希望台灣獨立，因此徐巧芯才無所不用其極地，增加國民黨仇恨值、降低中國國民黨立委水準。
楊佩樺批評，徐巧芯4月時在媒體前撇清自己與先生早已沒有和劉向婕聯繫、完全不知情，根本是在欺騙社會大眾，加上提供給洗錢公司的百萬金流、疑似詐欺銀行超貸等都交代不清，不禁令人質疑徐巧芯根本毫無誠信可言。
楊佩樺也在臉書上出出示寫給國台辦的手寫信，她還開玩笑「寫出舉報信內容的助理，他根本是真的小粉紅。」
不過，媒體人都對於楊佩樺感到不知所云，黃揚明在臉書上提到，「誰才是中共同路人？」桃園市議員詹江村在下方留言說，「陳柏惟過去也曾經檢舉過別人台獨」；媒體人謝寒冰在臉書表示，「台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺通敵賣台證據在此，我就說這些獨派其實是老共臥底吧」。