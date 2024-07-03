名醫江坤俊人設崩塌？說過「男人要照顧家庭」 薪水匯入老婆帳戶
乳房外科名醫江坤俊經常受邀上節目衛教，加上分享不少自己視病如親的案例，受封「暖心名醫」，擁有不少婆媽粉絲，怎料，今（3）日他被週刊爆料和同院一名護理師關係匪淺，對此，太太劉藺秦強調「家庭狀況一切正常」。江坤俊好老公形象鮮明，曾經說「男人要負起照顧家庭的責任」，透露賺的錢都交給老婆管理。
記者楊穎軒／綜合報導
江坤俊2021年接受親子雜誌專訪，指2019年底接下桃園敏盛醫院副院長職位，工作量增加5、6倍之多，每天除了看診、開刀還要處理行政事務，也常常要進電視台錄影，不過即便每天忙到深夜才返家，自己依然堅持陪家人吃飯、聊天，「從小我爸就用身教告訴我『男人要負起照顧家庭的責任』。」
此外，江坤俊過去在《新聞挖挖哇！》節目提到，自從結婚之後，大部分的事情都交由老婆管，連薪水都直接匯進老婆的戶頭，他從來不查帳，所以根本不知道自己有多少存款。再忙都要抽空陪伴家人的江坤俊曾經說：「陪伴永遠是表達對家人的愛最好的方式，陪伴是最長情的告白，把時間花在哪裡，就會獲得回饋。」
針對江坤俊疑似出軌的報導，《NOWnews今日新聞》詢問江坤俊經紀人，對方表示：「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」