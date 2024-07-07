青光眼常侵犯「7種人」！針灸降眼壓很給力 醫教按摩6穴位助減壓
現代人大量使用3C產品，若又有高度近視，罹患青光眼風險將明顯上升。中醫師說，西醫治療青光眼以控制眼壓為主，但有些病人眼壓控制不佳，或視神經持續受損，或使用降眼壓藥水後會有模糊、癢、刺、痛等副作用，或發現劑量愈用愈多時，配合中醫進行輔助治療，往往可產生不錯效果。
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針對青光眼，北市聯醫林森中醫昆明院區針灸科主治醫師魏任宣說，除了眼壓過高容易誘發青光眼外，包括眼睛受過外傷、高度近視及遠視者、年齡超過40歲、長期使用類固醇、糖尿病患者、患有高血壓或心血管疾病，及家族有青光眼病史者等7類人，均是罹患青光眼高風險族群。
魏任宣指出，許多實際病例及研究已證實針灸可降低眼壓，也可改善房水排出，並影響房水生成進而達到療效，且針灸可調節眼底的微循環、改善視網膜血流量，對於視神經也可望有保護作用。
由於西醫具備精密儀器，魏任宣說，建議眼疾患者先至西醫眼科確診，並記錄眼壓及視神經、視野狀況。再提供相關數據以助中醫師了解病情，進而確認治療方向，中西醫聯手治療會更好。
對於一般的眼睛保健方法，魏任宣建議，除了改善生活習慣，例如降低使用3C頻率、充足睡眠等，平時則可透過穴位按摩、以指關節輕柔按壓晴明穴等眼周6穴助舒緩，另飲食則應禁菸、避免喝酒，減少攝取濃茶或咖啡等刺激性飲食，並適當補充通用茶飲(決明子、枸杞、菊花)等。