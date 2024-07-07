異位性皮膚炎嚴重！14歲少年體表面積30%苔癬化　打這藥恢復膨皮

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徐瑋襄表示，起初家長只希望拿藥、擦藥，不打算長期治療，經醫療團隊的解釋與溝通，家長才了解長期控制與追蹤的重要性，同意孩子接受長期且規則的治療。
針對異位性皮膚炎，徐瑋襄說，此為台灣兒童最常見的慢性過敏性皮膚疾病，過去對於重度、極重度病童，除固定塗抹類固醇藥膏外，只能用口服免疫抑制劑或口服類固醇加以控制，既要擔心過度抑制免疫力，恐傷害肝腎功能、造成代謝異常等副作用，控制效果也有限。
不過，隨著醫療科技進展，近年有多種生物製劑問世，其能更精準抑制疾病的發炎，使療效更顯著，也帶給病人與醫師治療選擇。
徐瑋襄說明，目前健保署通過給付異位性皮膚炎的生物製劑，基本上可分成兩大類:
■針劑型生物製劑(例如杜避炎)：每2周施予皮下注射，可阻斷造成異位性皮膚炎的發炎細胞激素、介白素4與介白素13，達到治療皮膚病灶的作用。
該藥自2024年2月開始，健保署已放寬給付標準，從原12歲以上中重度異位性皮膚炎適用，調整到6歲以上符合條件兒童，預計可造福更多有需要的病童。
■口服劑型生物製劑(例如銳虎、喜繽果)：需每日服用，可抑制Janus激酶以阻斷異位性皮膚炎的發炎反應傳遞鏈，目前健保署給付標準為12歲以上中重度異位性皮膚兒童。
徐瑋襄提醒，前述兩者相較於傳統的免疫抑制藥物，可更有效改善皮膚濕疹與搔癢感，然而藥物都有副作用，病人與家屬應找專業醫師諮詢、討論，才能獲得安全又有效的控制。