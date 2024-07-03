網傳藍白財劃法可挖中央8552億？事實查核中心打臉：假訊息
立法院近期審查「財劃法」修法草案，網路傳言指出，若國民黨和民眾黨的法案通過，將從中央挖走8552億。對此，台灣事實查核中心（TFC）指出，國民黨與民眾黨所提法案，是兩個獨立的版本，對稅收分配設計不同，而且還有很多相異點，不可能並存，傳言將國眾版本金額相加並不合理，因此傳言錯誤理解「財劃法」法案試算結果，為「錯誤」訊息。
記者余祥／台北報導
事實查核中心指出，財政部曾試算各版本的「財劃法」草案，涉及中央釋出財源（垂直分配）的有10個草案。試算結果，國民黨版要求中央釋出5777億，民眾黨版要釋出2775億。傳言是將前述數據相加，宣稱藍白法案過關，就會挖走中央8552億。
不過，事實查核中心引述政大財政系教授陳國樑說法指出，國民黨與民眾黨法案是兩個獨立的版本，對稅收分配設計不同，而且還有很多相異點，不可能並存。最後立法更不可能把兩個版本都通過，傳言將藍白版本金額相加並不合理。
陳國樑舉例，以所得稅來說，現行制度是中央政府收到所得稅後，必須分出其中的10%，納入「統籌分配稅款」，再按照公式分配給地方。國民黨版本將所得稅的分成比例，由10%提高為25%；而民眾黨版本是維持綜所稅10%，但要求地方政府先分走營所稅5%，其餘再上繳中央納入統籌分配稅款。
陳國樑說，傳言如果要將兩版本相加，也應該扣除兩版本相同部分。例如遺贈稅的鄉鎮市分成，藍白版本都一樣維持現制80%，不扣除相同部分就會重複計算金額。