魔獸、表弟帶起職籃NBA旋風　台啤雲豹還想過找幹籃哥和飆風玫瑰

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過去PLG和T1聯盟對洋將薪資都有限制，PLG規定場上兩名外籍球員，月薪合計上限為4萬美元，較難找來超級球星；T1則是每名洋將月薪上限為2萬美元的規定，但聯盟規章內有規範，「如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽屬合約」，通過這種特例，台啤雲豹才可以找來霍華德、卡森斯兩名NBA等級的球星。
霍華德來台灣職籃，讓當時T1引起一波熱潮，隔年卡森斯接著加盟雲豹，並且為球隊帶來巨大的戰力加乘，直接一舉登頂總冠軍，也讓台灣球迷看到NBA水準的戰力表現。
新球季由於洋將薪資已有不同的規範，未來要簽下像這種剛離開NBA等級的洋將，幾乎不可能了。對此雲豹營運長顏行書也感嘆可惜，不過也不排除未來可能再邀請這些球員來參加活動，或打東超等短期比賽。
雲豹曾經找過飆風玫瑰和幹籃哥
「其實我們去年也有嘗試找飆風玫瑰和幹籃哥等人，他們的經紀人都有和我們接觸。」顏行書笑說自己現在可以公布去年在找的NBA球員名單了，包括當時剛決定不和塞爾提克續簽的Blake Griffin，以及近年因傷轉型更衣室領袖的Derrick Rose，都是真的有機會加盟T1聯盟。
顏行書不諱言，若三人可以選擇，幹籃哥可能是自己的優先選擇，「畢竟他的球風很華麗，而且那時候其實NBA還有好幾支球隊想簽他，他還保持得不錯的競技水準，他是考慮到發揮空間才決定不回去。」
顏行書表示，Blake Griffin最終沒來的原因是他在美國也有其他事業，而且做得相當不錯，所以最終沒有點頭。未來洋將薪資上現有了更完備的規範，可能就難以在台灣見到這些球員了。不過他也強調自己樂觀看待這件事，畢竟台灣職籃制度上有更好的規範也是好事。