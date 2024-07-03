獨／外籍生未來不得參加選秀！丹尼爾表態：我覺得未來已沒有希望

魔獸、表弟帶起職籃NBA旋風　台啤雲豹還想過找幹籃哥和飆風玫瑰

▲台啤雲豹顏行書與T1聯盟會長錢薇娟在新聯盟聯合體測會上交談。（圖／吳政紘攝）
▲台啤雲豹顏行書與T1聯盟會長錢薇娟在新聯盟聯合體測會上交談。（圖／吳政紘攝）

記者黃建霖/臺北報導

新聯盟重新限制各隊洋將薪資上限，每一名外籍球員為單月薪資上限2萬美金，每年最多可簽10個月，等於年薪上限為「20萬美金」（約合650萬元新台幣）。在此新規定下，很難再看到「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）等NBA等級的球星加盟。對此曾引進這兩名球員的台啤雲豹球團也透過營運長顏行書發表看法，後者透露其實去年還有想法引入「飆風玫瑰」Derrick Rose和「幹籃哥」Blake Griffin，如今新聯盟制度有所不同，球團這邊是正面看待。

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▲台啤永豐雲豹6月1日以108比80直落四擊敗台北戰神，勇奪T1聯盟2023~24年賽季總冠軍。獲頒「總冠軍賽最有價值球員」的卡森斯（著15號球衣者）與隊友獲勝後興奮歡呼。（圖／永豐銀行提供）
▲台啤永豐雲豹6月1日以108比80直落四擊敗台北戰神，勇奪T1聯盟2023~24年賽季總冠軍，前NBA球員卡森斯加盟首季就幫助球隊登頂，還獲頒「總冠軍賽最有價值球員」。（圖／永豐銀行提供）
新聯盟洋將薪資上限改變　魔獸、表弟難再見

過去PLG和T1聯盟對洋將薪資都有限制，PLG規定場上兩名外籍球員，月薪合計上限為4萬美元，較難找來超級球星；T1則是每名洋將月薪上限為2萬美元的規定，但聯盟規章內有規範，「如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽屬合約」，通過這種特例，台啤雲豹才可以找來霍華德、卡森斯兩名NBA等級的球星。

霍華德來台灣職籃，讓當時T1引起一波熱潮，隔年卡森斯接著加盟雲豹，並且為球隊帶來巨大的戰力加乘，直接一舉登頂總冠軍，也讓台灣球迷看到NBA水準的戰力表現。

新球季由於洋將薪資已有不同的規範，未來要簽下像這種剛離開NBA等級的洋將，幾乎不可能了。對此雲豹營運長顏行書也感嘆可惜，不過也不排除未來可能再邀請這些球員來參加活動，或打東超等短期比賽。

▲35歲的前NBA球星「幹籃哥」Blake Griffin今（17）日深夜宣布退役。Griffin生涯6次獲選為全明星球員，5次進入NBA最佳陣容，生涯場均19分7籃板4助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲35歲剛退役的前NBA球星「幹籃哥」Blake Griffin在去年也曾被台啤雲豹詢問過加盟可能。（圖／美聯社／達志影像）
雲豹曾經找過飆風玫瑰和幹籃哥

「其實我們去年也有嘗試找飆風玫瑰和幹籃哥等人，他們的經紀人都有和我們接觸。」顏行書笑說自己現在可以公布去年在找的NBA球員名單了，包括當時剛決定不和塞爾提克續簽的Blake Griffin，以及近年因傷轉型更衣室領袖的Derrick Rose，都是真的有機會加盟T1聯盟。

顏行書不諱言，若三人可以選擇，幹籃哥可能是自己的優先選擇，「畢竟他的球風很華麗，而且那時候其實NBA還有好幾支球隊想簽他，他還保持得不錯的競技水準，他是考慮到發揮空間才決定不回去。」

顏行書表示，Blake Griffin最終沒來的原因是他在美國也有其他事業，而且做得相當不錯，所以最終沒有點頭。未來洋將薪資上現有了更完備的規範，可能就難以在台灣見到這些球員了。不過他也強調自己樂觀看待這件事，畢竟台灣職籃制度上有更好的規範也是好事。

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