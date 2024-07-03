擬引進移工助台電穩供電？遭轟「會鬧出人命」 郭智輝：是誤會
台電近來頻傳停電、跳電事故，引發缺電疑慮，經濟部長郭智輝昨（2）日稱為加強供電妥善率，可能將與勞動部協商引進移工來解人力不足問題，遭台電員工痛批「若溝通有誤會鬧出人命」，對此，郭智輝今（3）日被問到相關議題時澄清「大家有點誤會」，說他指的是指維修的人力不足，台電同仁並沒有缺少，所以鬧出人命等狀況「這個多慮了」。
記者林莞茜／綜合報導
郭智輝指出，他是指要快點把外面妥善率做好，而維修人力嚴重不足，才打算趕快跟勞動部協調，引進把設備妥善率做好的這些外籍移工，而不是指台電員工「這部分是大家誤會」，針對移工會因語言不通，接受到錯誤指令而鬧出人命，郭智輝也回應「這個多慮了」。
媒體追問，這部分是不是只能引進營建業的移工，郭智輝說，有關程序上的問題，是可以解決，但目前還沒有跟勞動部討論過，不過會在這禮拜就討論出一個結果。
郭智輝提到，用電多跳電部分，不是電不夠而是妥善率的問題，因設備老舊，總是會有一些要維修的部分，至於進入盛夏，外界質疑是否跳電又要拿小動物來擋？郭智輝則回謝謝大家指教，「事實就是事實」，怎麼解讀我們也沒辦法，強調跳電跟電不夠是兩回事。